La gestora de varias piscinas y pabellones de Zaragoza mantiene por ahora el erte y la amenaza de cierre

El conflicto de las piscinas y los pabellones de Zaragoza, con varios contratos a punto de caducar y a la espera de que se renueven las licitaciones, no tiene, al menos por ahora, visos de solucionarse por la vía rápida. En una nueva reunión mantenida entre los responsables de la UTE Instalaciones Deportivas Zaragoza (Imesapi-Salzillo) y los sindicatos, la gestora ha trasladado que mantiene su intención de ejecutar un erte a partir del 1 de mayo que afectaría a la totalidad de la plantilla, 50 trabajadores, de tres importantes centros deportivos: el Alberto Maestro, el Tenerías y el Palafox.

Según han trasladado desde la empresa en la reunión, todavía no hay acuerdo con el ayuntamiento (ni documentación oficial) sobre las órdenes de continuidad del servicio, que en este caso es el de control de accesos, mantenimiento y socorristas de las piscinas climatizadas de los CDM. El escollo está en el precio y varias de las partes implicadas interpretan los movimientos de la UTE como un pulso. En cualquier caso, desde UGT insisten en que el ere "no se ajusta a derecho" y que, si sigue adelante, lo judicializarán.

En las condiciones ofertadas hoy por la gestora se incluyen algunos cambios, como mantener a tres trabajadores del personal de estructura (oficina) exentos del expediente, incrementar un 5% la base de cotización de los empleados o dar algunso anticipos durante los meses que dura la prestación por desempleo. En ese sentido, Imesapi y Salzillo han planteado un erte de 12 meses, que es el máximo legal. Ambas partes se han emplazado a una nueva y última reunión a mediados de abril.

Servicio "esencial"

Con todo, desde el ayuntamiento insisten en que se trata de un "servicio esencial" (la interpretación de la empresa no concuerda con esto), por lo que, haya o no acuerdo antes del 30 de abril, la actual gestora deberá seguir prestándolo. Asimismo, la intención sigue siendo la de firmar las distintas órdenes de continuidad, que deben pasar por un Gobierno de Zaragoza, en los próximos días, cuando también se licitarán los nuevos contratos para los próximos cuatro años.

Noticias relacionadas

Un usuario, el pasado viernes, en el acceso al CDM Palafox. / RUBEN RUIZ

Estas dos empresas, Imesapi y Salzillo, también son las responsables de las taquillas, el mantenimiento y los socorristas de los pabellones Siglo XXI y José Garcés, donde cuentan con una plantilla de 45 trabajadores a la que también quieren aplicar un erte. Y, para más inri, ambas compañías también gestionan, con otra UTE, los socorristas de hasta 12 piscinas de verano (todas menos las de los barrios rurales), cuya licitación fue aprobada ayer por el Gobierno municipal del PP por 4,5 millones de euros. En este caso, el erte que quieren plantear afectaría a 60 trabajadores, pero las versiones son las mismas: los sindicatos no lo aceptarán y el ayuntamiento insiste en que el servicio está "garantizado".