Contenedores 'volando', árboles caídos, parques cerrados y 25 intervenciones al día de los bomberos de Zaragoza por el viento: la alerta continuará este miércoles

Zaragoza vive estos días una situación inusual, posiblemente histórica, con la activación del Plan Municipal de Emergencias (PMUZ) por fuertes rachas de viento durante cinco días consecutivos. El consistorio ha comunicado que este se mantendrá también el miércoles -lleva vigente desde el pasado sábado- ante la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, que mantiene la alerta amarilla para toda la ribera del Ebro.

El cierzo, tan de la capital aragonesa, está dejando estampas todos los días: contenedores volcados -algunos 'volando' por alguna calle empujados por el aire-, árboles caídos, cajas de cartón en mitad de la calzada, pelos al viento y parques cerrados un día tras otro como precaución. Aunque esta situación, tal y como ha comprobado este diario en el parque Delicias, no se cumple a rajatabla, ya que son muchos los ciudadanos que, a pesar de las cintas de la Policía Local y de la recomendación del ayuntamiento de no acercarse a zonas arboladas, siguen accediendo a estas zonas verdes bien para pasear a sus perros, atajar o practicar algún deporte.

Tres personas desafían al viento e intentan hacerse una foto en el puente de Piedra, este martes. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Las rachas huracanadas están provocando, de media, unos 25 servicios al día por parte de los Bomberos de Zaragoza. La mayoría de ellos han sido desprendimientos de vallas y chapas, caída de ramas y árboles o inspección de fachadas.

Por ejemplo, estos días se han registrado caídas de ramas y de árboles en Garrapinillos (calle La Sagrada), en en el parque Tío Jorge o la calle Gabriel García Márquez. También se han registrado caídas de piezas en mobiliario urbano, como farolas, y desprendimientos tejas. También se tuvo que intervenir en la residencia Ozanam del barrio Oliver para sujetar una chapa que se habría desprendido.

Vientos de entre 70 y 90 kilómetros por hora

El nivel amarillo se establece cuando las rachas de viento se sitúan entre 70 y 90 kms/ hora, un umbral que se ha superado en algún momento todos los días desde el pasado sábado, según ha informado el consistorio.

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Desde el ayuntamiento se recomienda a los ciudadanos no acercarse a zonas con densidad de arbolado; cerrar y asegurar puertas, ventanas, balcones y toldos; y retirar las macetas, jaulas y otros objetos que puedan estar en los balcones o terrazas para evitar su rotura y caída a la calle. En la calle, se aconseja no caminar bajo andamios ni refugiarse en árboles o muros, así como evitar zonas con escombros o posibles desprendimientos y, en el coche, reducir la velocidad y sujetar bien el volante en zonas expuestas.