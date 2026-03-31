Fecha límite para el parque de atracciones de Zaragoza: vence la concesión sin conocer los planes de reapertura

Esta semana la gestión del parque de atracciones de Zaragoza afronta una fecha clave. De forma paralela al conflicto laboral de la instalación, este martes se debería hacer efectiva la extinción de la empresa Parque de Atracciones de Zaragoza (PAZ) para que quede integrada en la nueva compañía Moncayo Leisure en la que los empresarios aragoneses actuales gestores del recinto mantienen un 20% del total. El resto de la participación corresponden al grupo Fenix Entertainment Europe alcanzando el restante 80%.

Ante los cambios en la propiedad, este mismo lunes los trabajadores de la empresa han participado en una asamblea en la que se les han trasladado las condiciones para el erte que baraja la firma dado que afecta a 79 personas, de los que 29 son fijos. Según los pliegos, la plantilla tenía que subrogarse en el nuevo conglomerado a pesar de no existir en este momento previsión de apertura. El inicio de la temporada llegó a plantearse para el primer fin de semana de marzo y que ahora ni siquiera puede asegurarse que llegue a lo largo del año debido a la falta de entendimiento entre las firmas que han optado por la gestión. De hecho, ha sorprendido la intención de los Morte de entrar en concurso de acreedores tan solo unos meses después de adjudicarse la concesión para los próximos 50 años junto a un grupo inversor argentino, Fenix Entertainment.

Los representantes de CCOO lamentan que en estos días de incertidumbre desde la empresa Parque de Atracciones de Zaragoza no se haya planteado ninguna mejora social para la plantilla afectada algo que les impide aceptar las condiciones de paro temporal al que se ven obligados.

A falta de nuevas negociaciones, el lío administrativo ha sorprendido a la parte italiana que fueron los encargados de aportar los 600.000 euros de fianza al Ayuntamiento de Zaragoza con los que se cerró la nueva contrata. Este depósito ha sido el más elevado que se ha llevado al consistorio y es el que refuerza su interés por invertir en el recinto de atracciones de la capital aragonesa y explotarlo durante los próximos 50 años.

Mientras, también desconocen cuándo comenzarán las obras de mejora, algo que figurar en el nuevo contrato que asciende, de primeras, a 17,7 millones de euros, además de una serie de requisitos anuales en concepto de todo tipo de cánones, incluidos los medioambientales tras el revuelo generado por la ampliación en cinco hectáreas que pertenecen a los pinares de Venecia.

De hecho, la plataforma Salvemos los Pinares de Venecia ha alertado en un comunicado no solo del impacto ambiental del proyecto, sino también del futuro de la instalación y de sus trabajadores. El colectivo ha denunciado un proceso "lleno de irregularidades" desde sus inicios y advierte de la incertidumbre que rodea a la continuidad del parque.

Por este motivo ha pedido la anulación de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza que debe regular la nueva etapa, un cambian que desde la entidad han llevado a los tribunales. También reclaman la constitución de una comisión de participación "en la que se estudie los pasos a dar para hacer posible un parque de atracciones familiar que aproveche los espacios existentes" siempre que se garantice el mantenimiento de los puestos de trabajo actuales.

Por otro lado, señalan que para la supervivencia del espacio natural en el que se encuentra el espacio de ocio se le debe garantizar una asignación del presupuesto municipal "no dependiente del canon de la concesionaria del parque de atracciones" exclusivamente destinado a la revitalización del pinar. Esta garantía de recuperación verde deberá ir acompañada de una declaración de Arboleda de interés social para todos los pinares de Venecia en la celebración de su centenario, "tal como recoge la ordenanza municipal de protección del arbolado urbano".