El futuro del Parque de Atracciones de Zaragoza se atasca: los inversores argentinos mantienen su interés pero aplazan su llegada a 2027

El futuro del Parque de Atracciones de Zaragoza se atasca después de que se haya incumplido el primer hito de la nueva etapa que parecía que se abría con la llegada de un grupo inversor argentino con el propósito de darle la vuelta a las instalaciones para modernizarlas. Hoy tenía que haberse producido el traspaso de las instalaciones a la sociedad Moncayo Leisure, adjudicataria para la explotación durante los próximos 50 años del centro de ocio. La firma no se ha producido por lo que son muchas las preguntas que surgen, como qué va a suceder con el centro de ocio, sin fecha de apertura.

Moncayo Leisure está integrada en 80% por el grupo Fenix Entertainment Europe y en 20% por la actual sociedad Parque de Atracciones Zaragoza (PAZ) S.L de Jesús Morte, que ha explotado durante los últimos 50 años el centro de ocio y que optó por aliarse con los argentinos, gestores de varios complejos de ocio en Argentina, para poder continuar con un negocio que exigía una inversión de 17,7 millones, aunque dos millones correspondían al coste de las atracciones que siguen siendo propiedad de los Morte.

La nueva sociedad fue la única que se presentó al concurso del ayuntamiento, uno de los más importantes en la casa consistorial. La sorpresa llegó la semana pasada cuando se conoció que Parque de Atracciones Zaragoza (PAZ) S.L. había anunciado un preconcurso de acreedores y negociaba un erte con la plantilla. La noticia cayó como una bomba tanto en el ayuntamiento como en los despachos de Fenix Entertainment Europe, que desconocían la situación de insolvencia económica de la sociedad de Morte, que también se ha desprendido de otro importante activo, como es al Acuario Fluvial de Zaragoza, que desde este miércoles gestionará el grupo empresarial de Global Omnium, el mismo que se encarga del Oceanogràfic de Valencia.

Según confirman a este diario fuentes de Fenix Entertainment Europe, no tienen intención alguna de renunciar a la explotación del parque de atracciones en la capital. De hecho, depositaron una fianza en el consistorio de 600.000 euros. La duda es cómo podrán asumir su gestión y si lo harán con la sociedad limitada de Jesús Morte. "No lo sabemos", admiten las mismas fuentes, que tienen pendiente un encuentro este martes con el área de Presidencia para estudiar el escenario actual y las alternativas viables que podrían explorarse.

Encuentro de urgencia

Este martes tendría que haberse firmado el acta de cesión de las instalaciones de una sociedad (la que tenía Morte en exclusiva) a otra, la formada por los argentinos y Morte, algo que no ha sucedido, por lo que el futuro del centro de ocio pende de un hilo. Defienden desde Fenix Entertainment Europe que los pliegos otorgan más tiempo para realizar este 'traspaso de poderes' y que no descartan hacerse con el parque, lo que está por ver es si lo harán de la mano de Morte.

Según explican, los pliegos de condiciones concedían un año de tregua para el aterrizaje de la nueva adjudicataria. Aunque el consistorio quería evitar a toda costa el cierre de las instalaciones durante una temporada (de febrero a noviembre), parece que finalmente será lo que sucederá. Inicialmente, el parque tendría que haber vuelto a abrir el pasado 28 de febrero, algo que no sucedió por lo que la nueva concesionaria tiene hasta el 28 de febrero de 2027 para reabrir. Y este es el plazo con el que jugará Fenix Entertainment Europe para solucionar los problemas que tiene con su socio.

La sociedad Moncayo Leisure se adjudicó en octubre la explotación del centro de ocio durante los próximos 50 años, y la intención inicial ya pasaba por que el grupo argentino Fenix acabase asumiendo la parte de los Morte en el medio plazo, algo que aceleraría la situación actual. Cuando se extinguió la actual concesión, una parte de las atracciones pasaron a manos municipales, mientras que otras tantas se las quedó la familia, ahora en quiebra. En la liquidación de la concesión se acordó que de las 39 atracciones distintas, la mitad (19) pasaban a ser propiedad del ayuntamiento una vez finalizase la concesión.

Ahora el ayuntamiento busca una solución a la desesperada que evite el desastre, como sería tener que volver a licitar la explotación de un parque de atracciones por el que solo mostró interés Fenix Entertainment Europe de la mano de Morte. Por no hablar de las consecuencias que tendría mantener las instalaciones cerradas durante más tiempo.

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Mientras, la plantilla sigue a la espera de saber qué va a pasar con ellos. Sus 79 empleados están en este momento negociando un erte que afecta a las 50 personas fijas discontinuas que no se han llegado a incorporar a sus puestos, así como a los restantes empleados que tienen que hacer frente a su actividad en un parque desierto.