Nueva etapa para el Acuario de Zaragoza: ¿Quién es Global Omnium, la nueva gestora del recinto?

La gestora del Oceanográfico de Valencia, el mayor complejo de este tipo en Europa, tomará este miércoles las riendas del Acuario Fluvial de Zaragoza, el recinto clave para comprender los ecosistemas de agua dulce en el mundo. Un cambio que supondrá un revulsivo para uno de los atractivos turísticos de Zaragoza que pretende superar sus récords en el número de visitantes.

El Oceanográfico de Valencia está gestionado por Global Omnium, una firma que siempre ha estado vinculada a las aguas de la capital del Turia. De hecho, la familia Calabuig a través de su sociedad patrimonial Fomento Urbano de Castellón (Fucsa) se hizo con el control mayoritario de Aguas de Valencia, controlando su abastecimiento, así como el de más de 300 municipios. También se encarga de la gestión y explotación, bajo el paraguas de la firma Avanqua, del recinto expositivo y cientítico instalado junto a la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

Global Omnium cuenta con amplia experiencia en la gestión de otros acuarios pues además del valenciano, cuya dirección asumió en 2015, opera en el Acuario de Sevilla desde 2017 en una operación similar a la desarrollada en Zaragoza, y ha participado en la digitalización de redes de alcantarillado por todo el mundo. De hecho la firma es un referente internacional en el ciclo cerrado del agua.

Según explican desde el Gobierno de Aragón, este grupo empresarial asumirá desde esta semana la gestión íntegra de la instalación aragonesa ligada a Expo Zaragoza Empresarial, participada en un 97,91% por el propio Ejecutivo autonómico y en un 2,09% por el Ayuntamiento de Zaragoza. Confían así en que la entrada del nuevo operador permita garantizar la continuidad de la actividad del centro tras la renuncia de la familia Morte (vinculada a la explotación del parque de atracciones de la capitala aragonesa) así como la adecuada atención y bienestar de todas las especies que alberga la instalación.

El Acuario Fluvial de Zaragoza es el espacio de convivencia de animales de agua dulce más grande de Europa y uno de los mayores del mundo. Bajo la nueva gestión del grupo valenciano se espera que potencie todavía más su valor educativo, centrando la exposición en cinco grandes cuencas: el Nilo, el Amazonas, el Mekong, el Murray-Darling y el Ebro. En los últimos años también han impulsado proyectos específicos de conservación de especies autóctonas aragonesas, como el galápago europeo o la margaritífera (almeja de río).

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Con este desembaco valenciano en la ciudad, el Acuario de Zaragoza comienza esta semana una tercera etapa en su historia desde su apertura en el año 2008 con motivo de la Expo Internacional celebrada en la capital aragonesa. En los primeros años estuvo gestionado por Aquagestión, una firma que renunció a la explotación del recinto porque lo consideraba inviable económicamente. Esto provocóa que cogiera las riendas Parque de Atracciones de Zaragoza, propiedad de la familia Morte, a partir de septiembre de 2012, una gestora que logró multiplicar las visitas al recinto.