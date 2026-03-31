Procesiones hoy, Martes Santo, en Zaragoza: horarios, itinerarios y recorridos
Hasta siete cofradías recorrerán las calles de la capital aragonesa
Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad y Santo Sepulcro Traslado
- Peana: Santo Cristo del Refugio (Escuela de Juan de Mesa, s. XVII).
- Recorrido: Hermandad del Refugio (20:15), Crespo de Agüero, Juana Francés, Madre Sacramento, Hernán Cortés, Canfranc, Bilbao, pl. Salamero, Teniente Coronel Valenzuela, Coso, Alfonso I, Manifestación, Iglesia Sta. Isabel (23:15*)
Hermandad de Cristo Despojado de sus vestiduras y compasión de Nuestra Señora
- Vía Crucis
- Peana: Cruz (2017).
- Recorrido: Iglesia de San Juan de los Panetes (20:00), pl. del Pilar, Alfonso I, Santiago, D. Jaime, Mayor, S. Vicente de Paúl, pl. San Bruno, pl. de La Seo, pl. del Pilar, Salduba, Iglesia S. Juan de los Panetes (22:20*).
Cofradía de la Crucifixión del Señor y de la Venerable Orden Tercera de San Francisco de Asís
- Vía Crucis
- Paso: Nuestra Sra. de los Ángeles en su Tristeza (Ángel L. Tejera, 2016) y Cristo del Honor y del Servicio (anónimo, s. XVII).
- Recorrido: Parr. de Jesús Maestro (20:00), avda. Puente del Pilar, José Oto, plaza Esperanza, José Oto, Paseo Longares, avda. Cataluña, Puente de Piedra, Mundir, pl. S. Bruno, Cuéllar, Dormer, pl. Santa Marta, Mayor, Espoz y Mina, pl. Sta. Cruz, pl. Ariño, S. Félix, Méndez Núñez, Alfonso I, Manifestación, Iglesia Sta. Isabel (00:15*).
Cofradía del Descendimiento de la Cruz y Lágrimas de Nuestra Señora Procesión de las Lágrimas +
- Paso: Virgen de las Lágrimas (Esc. Murciana, s. XVIII).
- Recorrido: Iglesia del Colegio El Salvador (21:00), Padre Arrupe, Gonzalo Calamita, p.o Isabel la Católica, M. Lasala, Luis Vives, A. Piquer, Lasalle, Sta. Teresa, S. Juan de la Cruz, Latassa, avda. Goya, M. R. Anglada, Gran Vía, Lagasca, León XIII, M. Vedruna, S. Ignacio de Loyola, Isaac Peral, J. Costa, pl. Sta. Engracia, pl. España, Coso, Alfonso I, Manifestación, Iglesia Sta. Isabel (01:50*).
Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía Vía Crucis Penitencial
- Peana: Cristo del Perdón.
- Recorrido: Parroquia de Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro (21:00), avda. Goya, Arzobispo Doménech, Lagasca, Gil de Jasa, Zumalacárregui, avda. Goya, J. Benavente, Arzobispo Doménech, Moncasi, Dr. Lozano Monzón, Juan Pablo Bonet, Vasconia, M. Marquina, Parroquia de Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro (23:00*).
Real Cofradía de Nuestro Señor en la Oración del Huerto
- Procesión Titular
- Pasos: Oración en el Huerto (Fco. Borja y F. Burriel, 1913) y María Sma. de la Confortación (M. Fernández Escobar, 2009).
- Peana: Jesús de la Oración (M. Martín Nieto, 2004).
- Recorrido: Iglesia de Ntra. Sra. del Portillo (21:15), pl. del Portillo Conde Aranda, Coso, Alfonso I, Manifestación, Iglesia Sta. Isabel (01:15*). Cofradía de Cristo Abrazado a la Cruz y de la Verónica Vía Crucis Paso: Cristo Abrazado a la Cruz (D. Clavero Díaz, 1992). Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen (21:30), Paseo María Agustín, Canfranc, Casa Jiménez, plaza Santa Engracia, Isaac Peral, Josefa Amar y Borbón, Don Jaime, Estébanes, Ossau, San Félix, plaza Santa Cruz, Espoz y Mina, Manifestación, Iglesia Sta. Isabel (01:15*).
Cofradía de Cristo Abrazado a la Cruz y de la Verónica
- Vía Crucis
- Paso: Cristo Abrazado a la Cruz (D. Clavero Díaz, 1992).
- Recorrido: Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen (21:30), Paseo M.aAgustín, Canfranc, Casa Jiménez, plaza Santa Engracia, Isaac Peral, Josefa Amar y Borbón, Don Jaime, Estébanes, Ossau, San Félix, plaza Santa Cruz, Espoz y Mina, Manifestación, Iglesia Sta. Isabel (01:15*).
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