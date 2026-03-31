El restaurante de Zaragoza con el mejor ternasco asado tradicional de Aragón 2026

Buenas noticias para los amantes del ternasco en Aragón. El Consejo Regulador de la IGP Ternasco de Aragón ha entregado este lunes los Premios Ternasco Asado 2026. Un acto celebrado en el espacio La Alquería, ha contado con la presencia de Javier Rincón, consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, así como representantes de las distintas asociaciones de hostelería de Aragón y responsables de los restaurantes galardonados.

Tras la celebración, el pasado mes de marzo, de la quinta edición del Mes del Ternasco Asado, se ha reconocido a los mejores platos de Ternasco asado tradicional y no tradicional entre los 100 restaurantes aragoneses participantes.

En total, 46 establecimientos han recibido este jueves una mención a la excelencia, algunos de ellos en ambas modalidades. Además, entre todos los seleccionados se han entregado los tres premios provinciales y el galardón al mejor de Aragón en cada categoría.

Mejor Ternasco asado de Aragón

El histórico restaurante El Fuelle, de Zaragoza, ha sido distinguido como Mejor Ternasco asado tradicional de Aragón 2026 por su clásica “paletilla asada de Ternasco de Aragón IGP con patatas panadera”.

Se trata de un establecimiento con horno de leña y más de 30 años de trayectoria, regentado en la actualidad por el carnicero Santiago Calvo. Al frente del negocio están los hermanos Mercadal: Aitor, en cocina y a cargo del horno de leña, e Iván, en sala. El premio se lo ha entregado el consejero Javier Rincón.

Mejor ternasco asado al estilo tradicional 2026 del restaurante El Fuelle de Zaragoza. / TERNASCO DE ARAGÓN IGP

Por su parte, El Origen, de Huesca, ha recibido el galardón al Mejor Ternasco asado no tradicional de Aragón por su plato “Cuellos de Ternasco asados, lechecillas glaseadas, migas de pastor, boniato y trufa de Graus”. El reconocimiento lo ha recogido Beatriz Allué de manos de Juan Carlos Brun, presidente del Consejo Regulador de la IGP Ternasco de Aragón.

Mejores Ternascos asados provinciales

En cada categoría se han entregado, además, los premios provinciales que distinguen a los mejores de Huesca, Teruel y Zaragoza.

En la categoría tradicional, los galardones han recaído en:

Abadía de Siétamo ( Siétamo )

( ) Font del Pas ( Beceite )

( ) Rodi (Fuendejalón)

Todos ellos por sus impecables propuestas de Ternasco asado.

En la categoría no tradicional, los premios han sido para:

Gastrobar El Perdido ( Jaca ), en Huesca, por “Lingote de Ternasco de Aragón IGP en dos cocciones, castaña confitada, lechecillas y espuma de chirivía”

( ), en Huesca, por “Lingote de Ternasco de Aragón IGP en dos cocciones, castaña confitada, lechecillas y espuma de chirivía” La Torre del Visco ( Fuentespalda ), en Teruel, por “Ternasco de Aragón IGP asado, espuma de tupinambo, setas silvestres y trufa”

( ), en Teruel, por “Ternasco de Aragón IGP asado, espuma de tupinambo, setas silvestres y trufa” Celebris (Zaragoza), en la provincia zaragozana, por “Lingote de Ternasco de Aragón IGP, corazón de frutos secos, falsas migas de crucíferas y jugo de su asado”

Menciones a otros cortes y a la casquería

Como ya ocurrió en 2025, se ha querido reconocer una propuesta de Ternasco asado tradicional elaborada con un corte distinto de la habitual paletilla. En esta ocasión, la mención “Otros cortes” ha recaído en La Rebotica de Cariñena, que presentó un tajo bajo de Ternasco de Aragón asado con vino de Cariñena.

También se ha reconocido el trabajo de cuatro establecimientos que han presentado platos de gran nivel en la elaboración de cabezas asadas de Ternasco de Aragón IGP, dentro de la nueva categoría “Casquería”:

La Cazuela ( Zaragoza ): “Cabezas de Ternasco de Aragón IGP asadas al estilo tradicional”

( ): “Cabezas de Ternasco de Aragón IGP asadas al estilo tradicional” Albergue de Morata ( Morata de Jalón ): “Cabezas de Ternasco de Aragón IGP asadas en texturas”

( ): “Cabezas de Ternasco de Aragón IGP asadas en texturas” Gayarre ( Zaragoza ): “Cabezas de Ternasco de Aragón IGP asadas a la royal, acompañadas de ensalada aragonesa a cuchara”

( ): “Cabezas de Ternasco de Aragón IGP asadas a la royal, acompañadas de ensalada aragonesa a cuchara” Parrilla Nardone (Luesia): “Cabezas de Ternasco de Aragón IGP asadas al curanto (bajo tierra) con boniato, batata y manzana”

Cabe recordar que el Consejo Regulador del Ternasco de Aragón certifica ya como IGP, desde 2025, las cabezas, los riñones y la asadura completa procedentes de sus animales.

Más menciones especiales

El jurado de los Premios Ternasco Asado 2026 ha concedido en total 57 menciones especiales, incluidas las categorías de “Otros cortes” y “Casquería”, para reconocer aquellos platos considerados excelentes.

Dentro de la categoría de Ternasco asado tradicional, han recibido esta distinción 37 establecimientos. En la de Ternasco asado no tradicional, los reconocidos han sido 17. En conjunto, los premios han alcanzado a restaurantes de 33 localidades aragonesas.

Menciones especiales de Ternasco asado tradicional

Los 40 platos seleccionados en la categoría de Ternasco asado tradicional pueden degustarse en estos 37 restaurantes:

Provincia de Teruel (9):

El Mercao, Yaín y Espacio Privado de Thomas Voigt (los tres en Teruel capital), Fonda Alcalá (Calaceite), Matarraña al Gust (Valderrobres), La Torre del Visco (Fuentespalda), Font del Pas (Beceite), La Fondica (La Puebla de Valverde) y El Rinconcico (Mora de Rubielos).

Provincia de Huesca (11):

Da Vinci, Mérida y El Origen (los tres en Huesca capital), Hotel Restaurante Boira (Sariñena), La Capilleta (Plan), La Estiva – Hotel Villa Virginia (Sabiñánigo), Mesón del Vero (Alquézar), Posada Abadía de Siétamo (Siétamo), Tres Caminos (El Grado), Gastrobar El Perdido (Jaca) y Rocca (Villanúa).

Provincia de Zaragoza (17):

Urola, Los Cántaros, El Fuelle, Mazmorra, Parrilla Albarracín, +Albarracín, Escuela de Hostelería Topi y Asador La Cazuela, en Zaragoza capital; Avenida Sport y Tapas (Brea de Aragón), Rodi (Fuendejalón), Mesón de La Dolores (Calatayud), El Patio (La Almunia), La Rebotica (Cariñena), Convento de Gotor (Gotor), Fonda Rubio (Muel), Lakoki (Caspe), Mesón del Aceite (Bulbuente) y Parrilla Nardone (Luesia).

Menciones especiales de Ternasco asado no tradicional

Estos son los 14 platos y restaurantes seleccionados este año en la categoría de Ternasco asado no tradicional:

Provincia de Teruel (4):

El Rinconcico ( Mora de Rubielos ): “Canelón de Ternasco de Aragón IGP asado con verduritas al chilindrón, con salsa de yogur y comino”

( ): “Canelón de Ternasco de Aragón IGP asado con verduritas al chilindrón, con salsa de yogur y comino” Fonda Alcalá ( Calaceite ): “Wellington de Ternasco asado, encurtidos hechos en casa, verduritas y mantequilla ahumada de hierbas del Matarraña”

( ): “Wellington de Ternasco asado, encurtidos hechos en casa, verduritas y mantequilla ahumada de hierbas del Matarraña” Vesta ( Alcañiz ): “Rulo de Ternasco de Aragón IGP asado, relleno de gambas rojas, foie y setas de temporada, con salsa holandesa, alcachofas y una salsa de su jugo con vino rancio”

( ): “Rulo de Ternasco de Aragón IGP asado, relleno de gambas rojas, foie y setas de temporada, con salsa holandesa, alcachofas y una salsa de su jugo con vino rancio” La Torre del Visco (Fuentespalda): “Ternasco de Aragón IGP asado, espuma de tupinambo, setas silvestres y trufa”

Provincia de Huesca (5):

Hotel Restaurante Boira ( Sariñena ): “Jarrete de Ternasco glaseado en su jugo con arroz seco, trufa negra de Ribagorza y alioli de sus sesos”

( ): “Jarrete de Ternasco glaseado en su jugo con arroz seco, trufa negra de Ribagorza y alioli de sus sesos” Trasiego ( Barbastro ): “Lingote de Ternasco de Aragón asado con jugo de cardamomo”

( ): “Lingote de Ternasco de Aragón asado con jugo de cardamomo” Gastrobar El Perdido ( Jaca ): “Lingote de Ternasco de Aragón IGP en dos cocciones, castaña confitada, lechecillas y espuma de chirivía”

( ): “Lingote de Ternasco de Aragón IGP en dos cocciones, castaña confitada, lechecillas y espuma de chirivía” Restaurante El Hangar - Hotel Fonsispa ( Renanué ): “Lingote de Ternasco de Aragón IGP con puré de coliflor y tierra de cardamomo”

( ): “Lingote de Ternasco de Aragón IGP con puré de coliflor y tierra de cardamomo” El Origen (Huesca): “Cuellos de Ternasco asados, lechecillas glaseadas, migas de pastor, boniato y trufa de Graus”

Provincia de Zaragoza (5):

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