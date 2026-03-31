Cómo es trabajar entre norias sin actividad: los empleados del parque de atracciones de Zaragoza mantienen la "incertidumbre" sobre su futuro

El parque de atracciones de Zaragoza seguirá indefinidamente con sus puertas cerradas. La falta de orden en la entrada de la nueva Unión Temporal de Empresas (UTE) que este martes debe tomar las riendas del centro, con un conflicto laboral asociado a la compañía que tiene el 20% de la entidad y hasta ahora gestora del recinto, hace que aún no exista una fecha para la reapertura. Esto deja en una extraña situación en al menos 29 de los 79 trabajadores vinculados con la antigua responsable del centro de ocio. "Están acudiendo a trabajar pero no hacen nada", lamentan desde el comité de empresa que se ha emplazado a una nueva reunión para la próxima semana en medio de la negociación de un erte que ven cada vez con "más incertidumbre".

La nueva gestora del parque de atracciones es la compañía Moncayo Leisure con una participación del 80% del grupo argentino Fenix Entertainment Europe. Sin embargo, los trabajadores a falta de conocer si serán subrogados, pertenecen a la empresa Parque de Atracciones de Zaragoza (PAZ) perteneciente a la familia Morte. Sus 79 empleados están en este momento negociando un erte que afecta a las 50 personas fijas discontinuas que no se han llegado a incorporar a sus puestos, así como a los restantes empleados que tienen que hacer frente a su actividad en un parque desierto.

La plantilla, representada por CCOO, ha mantenido este martes un nuevo encuentro con los representantes de PAZ para "intercambiar propuestas", indicando que afronta la situación "con voluntad negociadora". Por el momento han solicitado nuevas informaciones sobre la situación económica de la empresa, que ha sorprendido por su intención de entrar en concurso de acreedores tan solo unos meses después de adjudicarse la concesión del recinto para los próximos 50 años junto al grupo inversor argentino.

A falta de conocer la situación financiera de PAZ, el comité de empresa asume que no existen "avances significativos" sobre todo cuando aumentan las dudas sobre la apertura del parque y el inicio de la actividad. "Seguiremos intentando mejorar las condiciones de la plantilla, sea el futuro como sea", destacan.

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Mientras, también desconocen cuándo comenzarán las obras de mejora, algo que figurar en el nuevo contrato que asciende, de primeras, a 17,7 millones de euros, además de una serie de requisitos anuales en concepto de todo tipo de cánones, incluidos los medioambientales tras el revuelo generado por la ampliación en cinco hectáreas que pertenecen a los pinares de Venecia.