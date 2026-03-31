Una conocida cafetería de especialidad ultima la apertura de su quinto local en Zaragoza

Zaragoza continúa inmersa en el auge de las cafeterías de especialidad, un fenómeno que no deja de crecer en la ciudad. En este contexto, Veintiuno Coffee volverá a ampliar su presencia en la capital aragonesa con la apertura de su quinto establecimiento, que se ubicará en el local que hasta hace poco ocupaba La Gata con Manchas, en la calle Santiago.

El anuncio llega con apenas unos días de diferencia de que la marca inaugure su cuarto local en la calle Antonio Candalija, 3, a escasos metros de la calle Alfonso. Con esta operación, la firma confirma su apuesta por el centro de Zaragoza y por seguir consolidando su modelo de negocio en algunas de las zonas con mayor tránsito de la ciudad.

El futuro establecimiento de Veintiuno Coffee se instalará en el número 27 de la calle Santiago, en pleno Casco Histórico, donde hasta hace unos meses se ubicaba La Gata con Manchas, una conocida cafetería de brunch que había logrado hacerse un hueco en la oferta gastronómica de la ciudad durante los dos últimos años.

La nueva cafetería se ubica en la calle Santiago, número 27, en el Casco Histórico. / PABLO IBÁÑEZ

El relevo de una cafetería con personalidad propia

La Gata con Manchas había destacado en el centro de Zaragoza por una propuesta centrada en el brunch, la repostería artesana y una identidad muy cuidada, con mobiliario rescatado de anticuarios, una ambiente tranquilo y una marcada filosofía pet friendly. Entre sus elaboraciones más populares figuraban los huevos Benedict y sus tartas caseras, especialmente la de queso y la de Lotus.

El cierre de este negocio dejó libre un espacio muy reconocible entre los aficionados al café y a los desayunos tardíos en Zaragoza. Ahora, ese local inicia una nueva etapa de la mano de Veintiuno Coffee, que recoge el testigo y continúa así con su expansión en la capital aragonesa.

De cuatro locales a un quinto en tiempo récord

La cadena de cafeterías zaragozana se encuentra en un momento de expansión y crecimiento tras haber logrado un solete Repsol. Después de comenzar su andadura en los alrededores de Plaza San Francisco, abrió posteriormente un segundo establecimiento en la calle Albareda y un tercero el pasado verano en la calle Lagasca. Su cuarta cafetería ha abierto sus puertas este lunes 30 de marzo en la calle Antonio Candalija, número 3.

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Con la futura apertura en la calle Santiago, Veintiuno Coffee alcanzará los cinco locales en Zaragoza, reforzando su presencia en distintos puntos estratégicos de la ciudad y confirmando el tirón de una marca que se ha convertido en una de las referencias locales del café de especialidad.