El viento apaga faroles en Zaragoza pero no resta emoción al paso de Las Lágrimas frente al hospital Miguel Servet

La ventolera de este Martes Santo en Zaragoza ha sido tan fuerte que ha logrado desviar algunas de las procesiones con más solera de la capital aragonesa. En una tradición sujeta a los cambios del tiempo, este inconveniente ha levantado túnicas y apagado faroles con la caída de la tarde. Es lo que ha pasado con la solemne procesión de Las Lágrimas, una de las más extensas de las que han recorrido la ciudad: se tuvieron que quedar en el colegio de El Salvador donde ha tenido su inicio los guiones y los faroles de La Buena Muerte. Sin embargo, su emotivo encuentro con los enfermos del hospital Miguel Servet ha dejado de nuevo un mensaje de esperanza para todos aquellos que comparten la fe religiosa.

Al pasar frente a las urgencias del complejo hospitalario, poco después de su salida, el estruendo ha dejado paso al silencio y al silbar del viento. En las ventanas del Servet se han visto asomados a centenares de pacientes mientras la talla de la virgen ha recorrido con lentitud este trecho del paseo de Isabel la Católica junto a las vías del tranvía. "Te pedimos por todos los que aquí sufren en el cuerpo y en el alma y bendice las manos de los que les cuidan", han rogado los penitentes en medio del silencio.

Los cofrades morados y blancos han soportado las duras rachas de cierzo en una procesión que agrupó varias de sus paradas en las puertas de la basílica de Santa Engracia aliviando algo del retraso acumulado en la salida. Estandartes torcidos, mantillas al vuelo, bastante expectación en las aceras. Caras de frío y de atención, muchos de los asistentes atentos al paso de sus familiares.

El viacrucis de la cofradía de la Crucifixión ha afrontado uno de los momentos más complicados de este Martes Santo, en lo que a la relación con los elementos se refiere, a la hora de atravesar el puente de Piedra. De hecho, la congregación ha tenido que esperar para ver a la Virgen de los Ángeles en su Tristeza pues hasta que los cofrades no han cruzado el río Ebro (con suficiente habilidad para mantener el tercerol marrón en su sitio) no se ha incorporado la figura a la procesión, una vez llegada a la plaza de la Seo.

Pellizcos al corazón

Más allá del viento, la sorpresa ha estado presente en muchos de los comentarios de los asistentes. Pequeños pellizcos al corazón son las jotas que jalonan el recorrido con sus alusiones a las lágrimas y la angustia. En ese momento el tiempo parece detenerse. Las procesiones se repiten año tras año, pero las experiencias varían. Igual que mutan las cada vez más multitudinarias bandas de tambores, bombos y cornetas, con desigual acierto en su coordinación. "Estamos esperando a nuestro amigo, que sale de los últimos de la cofradía", dice un joven de unos veinte años frente a la puerta de un bar. "Eso es que no ha acudido mucho a ensayar", le contesta otro.

El viacrucis de la Verónica, que ha salido a las 21.30 horas de la parroquia del Carmen, ha afrontado el corte de la calle Ossau por un desprendimiento este fin de semana avanzando por San Voto. Lo que sea para encarar los vientos. Que para eso muchos de los faroles en la actualidad están iluminados por bombillas led. Hasta siete recorridos procesionales han salido esta noche por la capital aragonesa, sumando devotos a una tradición repetida con dos desfiles nocturnos tanto en Huesca como Teruel y varios encuentros emotivos en la Ruta del Tambor y el Bombo. Retumbes al viento de la tradición católica y nuevos puntos de atracción turística en medio de la predicación.