Más vigilancia en el alcantarillado y control de los cauces: Zaragoza aprueba el nuevo contrato de control de plagas

Las muchas obras en Zaragoza han provocado un daño colateral: el aumento en la visibilidad de plagas como las de ratas en muchas de las calles intervenidas. En este contexto, el Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado esta semana el pliego que regirá el nuevo contrato para la gestión integral de estas invasiones en el municipio, un servicio esencial para garantizar la salubridad pública que introduce importantes mejoras en materia de prevención, sostenibilidad, control tecnológico y capacidad de respuesta ante incidencias.

Este contrato, impulsado desde el área de Medio Ambiente, tiene como objetivo principal reducir la presencia de plagas urbanas. Entre las más destacadas de las detectadas en los últimos meses se cuentan especies como los roedores, insectos, mosca negra o palomas. La intención es desarrollar una estrategia integral basada en la vigilancia continua y la actuación coordinada en todo el término municipal.

La concejala Tatiana Gaudes ha destacado este martes que este nuevo contrato, con un importante incremento presupuestario, "supone un nuevo esfuerzo municipal para mejorar la salud pública y la calidad de vida en Zaragoza". Por otro lado, desde el consistorio son conscientes de que la situación no es únicamente debido al movimiento de tierras por las obras. Por eso piden más cuidado a la ciudadanía en mantener la limpieza de los diferentes distritos. "Es fundamental la colaboración de todos los vecinos y vecinas para mantener la ciudad limpia, con acciones tan sencillas como determinantes como no alimentar a los animales en la vía pública o depositar correctamente los residuos dentro de los contenedores. Solo así podremos limitar de manera eficaz la presencia de plagas como roedores o palomas".

El nuevo servicio amplía su presupuesto, que pasa de 300.000 euros anuales a 500.000. Además, mejora su alcance y estructura sobre una doble vertiente: preventiva y correctiva. Así, además de responder a avisos e incidencias, se refuerzan los programas planificados para anticiparse a la aparición de plagas, una de las principales mejoras del contrato. Entre ellos destaca el programa de desratización del alcantarillado, que contempla actuaciones preventivas periódicas -dos veces al año- en una red de más de 33.000 registros, así como intervenciones programadas en parques, jardines y edificios municipales.

Asimismo, el contrato incluye actuaciones específicas como el control de garrapatas en parques públicos, tratamientos contra la mosca negra en ríos y cauces, y un programa estructurado de control de la población de palomas mediante sistemas de captura controlada y seguimiento técnico.

En cuanto a los recursos, el servicio contará con un equipo estable formado por nueve profesionales a jornada completa, incluyendo un responsable técnico especializado y ocho aplicadores cualificados. A ello se suma un refuerzo de medios materiales, con vehículos adaptados y respetuosos con el medio ambiente, equipos de aplicación homologados y sistemas de monitorización avanzados.

Una de las principales novedades es la incorporación de un sistema de seguimiento digital en tiempo real, que permitirá registrar todas las actuaciones sobre el terreno mediante una aplicación informática municipal. Esta herramienta, que mejorará la actualmente existente, facilitará el control exhaustivo de los trabajos, la verificación de los tiempos de respuesta y el análisis continuo de la evolución de las plagas en la ciudad.

El contrato también mejora los tiempos de atención a incidencias, estableciendo un plazo máximo de respuesta de 24 horas ante avisos ciudadanos, con posibilidad de actuación en el mismo día en casos prioritarios, como entornos escolares o sanitarios. En situaciones de urgencia, la intervención podrá realizarse en un plazo máximo de una hora.

Desde el punto de vista ambiental, el nuevo servicio refuerza el uso de métodos más sostenibles y seguros, priorizando soluciones ecológicas y reduciendo progresivamente el empleo de productos químicos, siempre bajo criterios técnicos y de seguridad. Además, se establecen protocolos estrictos para la utilización de biocidas, con control municipal previo y seguimiento de su eficacia y seguridad.

El aumento en el presupuesto del contrato responde al incremento de las necesidades detectadas en los últimos años, especialmente en un contexto de cambio climático que favorece la proliferación de determinadas plagas. Este refuerzo económico permitirá ampliar los medios disponibles, mejorar la planificación y garantizar una mayor eficacia en las intervenciones. El ámbito de actuación del contrato abarca toda la ciudad, incluyendo la red de alcantarillado, parques y zonas verdes, solares municipales, edificios públicos y márgenes de ríos. También contempla intervenciones en espacios privados cuando exista un riesgo para la salud pública, siempre bajo supervisión municipal.

Tratamiento en los parques

Precisamente, a partir el próximo lunes, 6 de abril, el Instituto Municipal de Salud Pública pondrá en marcha su habitual campaña de tratamiento preventivo frente a la aparición de garrapatas en parques y zonas caninas. Este año, teniendo en cuenta que la lluviosa primavera ha hecho crecer antes la vegetación en algunas zonas, se ha adelantado la fecha real de los tratamientos. Éstos se van a llevar a cabo de forma progresiva en unos cuarenta espacios de la ciudad.

Los trabajos de desinsectación se realizan en puntos acotados y debidamente señalizados que se deben respetar. Se recomienda a los propietarios de mascotas que extremen la precaución si pasean por las proximidades de zonas recién tratadas y eviten que los animales accedan a esos espacios.

Aunque la gran mayoría de las picaduras suele ser inofensiva, la garrapata puede ser vector de transmisión de enfermedades y suele aparecer cuando llega el calor. Para prevenir su proliferación, el Instituto Municipal de Salud Pública ha reforzado en los últimos años estos tratamientos preventivos.

Así lo ha recordado la concejala, que ha destacado que "con esta campaña, que se va a desarrollar durante al menos este mes, los dueños de perros van a poder pasear y disfrutar de los parques con mayor tranquilidad".

Los espacios que se van a tratar son, entre otros: Plaza de los Sitios, Parque Bruil, Parque Tío Jorge, Santa Isabel, Castillo Palomar, Parque de las Delicias, Parque del Barranco, Ciudadano Kane, el Parque de los Pinares, Macanaz, Torre Ramona, los parques de Lisboa, Atenas y Ben Hur, el Parque 30 de Septiembre, La Chopera, Isla Gomera, Villa de Pau, Roberto Camardiel, Los Poetas, Villa de Chiprana, Jotero Jesús Gracia, Ricardo Mur, Marco Polo, Teresa Perales, Teresa Serrato, Ciudad Jardín, Parque Miraflores, Canódromo, Ildefonso Manuel Gil, Pablo Casal, Margarita Xirgu, Jardines de Taifa Saracusta, Plaza de José María Forqué, Oviedo y Calle Melilla, Parque de la Aljafería, Parque Grande José Antonio Labordeta, Parque Pignatelli y Parque de La Granja.

En algunos de estos parques, debido a su extensión, se trabajará en diferentes momentos hasta el mes de mayo o principios de junio.