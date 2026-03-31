Zaragoza ahorrará 3 millones en la luz gracias a este proyecto solar que beneficiará a varios hogares

El Gobierno de Zaragoza ha adjudicado a Iberdrola Clientes S.A.U. el contrato mixto de suministro eléctrico y concesión demanial para la ocupación de 18 cubiertas de pabellones y edificios municipales para la instalación de placas fotovoltaicas.

La fórmula jurídica de la operación es una cesión del uso en régimen de concesión administrativa por 15 años, para la instalación, mantenimiento y explotación de plantas de producción solar fotovoltaica para establecer comunidades solares de autoconsumo en los edificios municipales.

De esta forma, la empresa adjudicataria acomete la inversión de las instalaciones, con un presupuesto de 2.551.953,52 euros, IVA incluido, para que la energía generada -un mínimo de 1.406.035 kilovatios a la hora anuales- se emplee para autoconsumo del equipamiento durante los 15 años de la concesión, y un precio unitario de 0,0648 euro/kWhr, IVA excluido.

Esta adjudicación la ha dado a conocer la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, durante una visita a la planta fotovoltaica de 220kVA de autoconsumo para los depósitos de agua de Valdespartera, y que ha supuesto otra inversión estimada de 379.894,49 euros.

Cada edificio municipal será el principal consumidor de esta energía y los hogares o comercios en las cercanías serán consumidores secundarios de los excedentes que se generen. "Esto va a permitir ahorrar en la factura de la luz a los vecinos del entorno, favoreciendo así también que con las políticas municipales estemos reduciendo la factura de la luz de nuestros vecinos", ha destacado la alcaldesa.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, junto al concejal de Urbanismo, Víctor Serrano. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

En cuanto al momento y la forma en que los vecinos se podrán beneficiar, Chueca ha informado de que "eso lo tienen que medir una vez que estén instaladas las placas fotovoltaicas en función de los excedentes que se vayan generando y serán, además, variables a lo largo de los meses del año. Pero no está todavía concretado".

Esta adjudicación es "una de las mayores actuaciones en materia energética y sostenibilidad que va a poner en marcha mi Gobierno", ha ensalzado la alcaldesa para subrayar que el proyecto en 18 edificios municipales es una operación "clave" que "reducirá el coste energético de cada equipamiento a la mitad".

Ahorro

De hecho, "el precio unitario medio de la energía en España en la actualidad oscila entre los 0,12 y los 0,16 euro/kWh, sin IVA, más del doble de la oferta realizada, por la que el Ayuntamiento ahora pagará 0,0648 euro/kWhr (IVA excluido)", ha detallado Chueca.

Por ello, según los cálculos técnicos, "el ahorro para las arcas municipales se podría estimar en unos 3 millones de euros, IVA incluido, a lo que sumamos el hecho de garantizar que la procedencia del suministro es completamente energía renovable", ha añadido la primera edil.

"Esta medida forma parte de la Estrategia Integral de Desarrollo Energético y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Zaragoza que busca impulsar transformación hacia una ciudad más sostenible y reducir las emisiones de CO2, con el objetivo de conseguir el ambicioso objetivo de ser una ciudad climáticamente neutra en 2030", ha recordado Chueca.

El objetivo de este contrato en su conjunto es la puesta en servicio de un sistema de autoconsumo colectivo, siendo el principal consumidor de la energía los 18 equipamientos del propio Ayuntamiento.

En el listado de estos inmuebles seleccionados se encuentran los trece pabellones deportivos de Delicias, Miralbueno, Juslibol, Tenerías, La Jota, Torrero, Fernando Escartín, Ramiro Solans, Monzalbarba, San Juan de Mozarrifar, Casetas, Montañana y San Gregorio; el Centro Deportivo Municipal Miralbueno, el Aula de Naturaleza del Parque Grande, el Centro Cívico de Miralbueno y las dos escuelas infantiles de Brioletas y de El Andén.

El contrato

Mediante este contrato, se formalizan dos prestaciones. Por un lado, el suministro en régimen de autoconsumo del que se abastecerá el Ayuntamiento durante los 15 años del contrato y, por otro lado, la propia cesión de las cubiertas de estos 18 equipamientos municipales que autoriza el Ayuntamiento para su utilización privativa por Iberdrola, tanto para la instalación de las placas solares como para su explotación posterior.

Así, los beneficios se extienden también a las viviendas y pymes zaragozanas del entorno que deseen adherirse a la gestión que realice Iberdrola sobre los excedentes del autoconsumo, y que se encuentren en el radio señalado por la legislación aplicable en cada momento, en la actualidad son 5.000 metros, según el RDL7/2026, al poder obtener una energía a un coste menor que la del mercado eléctrico.

Entre los puntos fuertes de la oferta realizada por Iberdrola, los técnicos municipales valoran que la compañía es "una de las mayores comercializadoras nacionales y de instalaciones de autoconsumo gestionadas, gracias a sistemas y softwares propios.

Además, la comercializadora cuenta con conocimientos y experiencia en esta materia, con la puesta en marcha de más de 1.000 instalaciones que facilitan el acceso al autoconsumo a más de 100.000 familias en España y presenta "eficiencias operativas y de coste, en gran medida, por el hecho de tener una línea especifica de negocio relacionada con el autoconsumo".

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, junto al concejal de Urbanismo, Víctor Serrano. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Asimismo, la propuesta de Iberdrola "también aporta innovación y originalidad en las soluciones propuestas para suministrar los productos, restar los servicios o ejecutar las obras, con software propio, que incluye la geolocalización, comprobación de potencias, vinculación de participantes, activación del seguimiento y gestión de altas y bajas", según se recoge en la valoración de la Sección de Energía de la Consejería de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda del Ayuntamiento de Zaragoza.

Los técnicos municipales avalan la oferta realizada por Iberdrola por su "modelo innovador de autoconsumo colectivo, las capacidades y medios de la comercialización, la experiencia en instalaciones similares, el ecosistema de empresas colaboradoras y proveedoras expertas, los conocimientos en ejecución y legalización de autoconsumos, y los sistemas y el software propio".

La instalación

En concreto, la instalación solar fotovoltaica tiene una potencia nominal total de 220 kVA y una potencia pico de 227,2 kWp, y consta de 568 paneles de 400 Wp, dos inversores de 110 kVA nominales, sistemas de protección y cuadros eléctricos.

El generador fotovoltaico se sitúa sobre el depósito de Valdespartera y los módulos están agrupados, conectados en serie, y colocados sobre apoyos de hormigón con una inclinación de 10 grados. El área necesaria para ubicar este campo de módulos ha sido de unos 1.750 metros cuadrados.

Los Depósitos de Valdespartera surte, entre otros, a los distritos de Casablanca, Valdefierro, Miralbueno, Oliver, Delicias, Universidad, o Romareda.

Este equipamiento forma parte de la red de depósitos y bombeos que abastecen a la ciudad, en diferentes escalones de presión, dada la topografía de Zaragoza y sus diferencias de altitud, lo que hace que la red se desarrolle en varias áreas de presión para que la cantidad de agua que llega a todos los domicilios sea adecuada.

De acuerdo con la Oficina Técnica del Ciclo del Agua del Ayuntamiento de Zaragoza, con la puesta en marcha de esta instalación se derivarán las horas de bombeo nocturnas a horas de bombeo con soleamiento, obteniendo en ese caso un autoconsumo y autarquía de prácticamente el cien por cien.

Noticias relacionadas

Con la producción eléctrica de estas instalaciones solares fotovoltaicas se evitará cada año que se emitan a la atmósfera 100 toneladas de CO2.