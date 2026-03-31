Zaragoza, cada vez más cara: estos son los barrios donde la vivienda alcanza los precios más altos

Es imparable. Al menos, es lo que parece. La escalada de precios en el sector de la vivienda no cesa y todo apunta a que la guerra de Irán seguirá encareciendo la situación. A la espera de conocer su impacto real, el último informe realizado por la consultora Tinsa concluye que comprar una vivienda ahora en Zaragoza es más caro que hace un año. Y que hace tan solo tres meses. En la capital aragonesa, la variación interanual crece un 13,6%, por debajo de la media nacional, que se sitúa en el 14,3%, y de la aragonesa, en el 14,7%.

El coste de una vivienda varía de un barrio a otro en la capital, aunque pocas son las ofertas que bajan de los 2.000 euros el metro cuadrado de media. Hasta en seis distritos se supera esta media, con el Centro, Universidad o la Margen Izquierda a la cabeza, y, sin embargo, tanto en términos nominales como reales, los precios en todos los distritos se encuentran por debajo de los máximos alcanzados en 2007.

Según el informe de Tinsa, de las 52 capitales, en 30 de ellas se supera el 10% de variación interanual, frente a las 20 que lo hacían en el trimestre anterior. Zaragoza se encuentra en ese ránking, con una subida media del 13,6% en el último año y del 3,7% en los tres primeros meses de este 2026, confirmándose la tendencia al alza del coste de la vivienda. Aun así, todo lo que sale al mercado se vende, entre otros motivos, por el interés de los fondos o grandes inversores que ven en la ciudad una oportunidad de negocio, ya que cuenta con precios inferiores a otras grandes capitales como Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia o Sevilla.

Viviendas en construcción en Zaragoza. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Barrio a barrio

Barrio a barrio, destacan por el coste por metro cuadrado el Centro, situándose como el más caro de la ciudad. Hasta 2.373 euros de media, un 13,9% más que hace un año. Muy de cerca le seguía el distrito Universidad que, tras incrementarse un 14,4%, sitúa su metro cuadrado en los 2.179 euros. En 2.056 euros se ha fijado el tope en la Margen Izquierda, donde el Actur o los nuevos desarrollos en el barrio de Jesús o la avenida de Cataluña disparan el coste del distrito, que ha experimentado un 10,9% de subida como consecuencia de los nuevos desarrollos, siempre según el informe de la consultora Tinsa.

En el otro extremo de la ciudad se encuentra el barrio Oliver-Valdefierro, donde en las nuevas urbanizaciones con espacios comunes, piscina y pistas de pádel también se está disparando el precio de la vivienda en un distrito con casas tradicionales sin grandes lujos. En este distrito el metro cuadrado escala a los 2.021 euros, un 9,2% más que en marzo de 2025.

Por encima de los 2.000 euros se encuentran también las viviendas del Casco Histórico (2.032, tras crecer un 14%) y San José, un barrio al que ahora miran las constructoras de pisos que no son aptos para los bolsillos más modestos tras crecer un 12,6% en el último año.

Uno de los conjuntos de viviendas sindicales rehabilitado en los últimos años en Zaragoza. / El Periódico

En el otro extremo están los barrios que a día de hoy son más económicos y se sitúan entre los 1.300 y los 2.000 euros el metro cuadrado. Se trata de La Almozara (1.962), Las Fuentes (1.819), Torrero-La Paz (1.768) y los barrios rurales, que oscilan entre los 1.300 y los 1.400 euros el metro cuadrado.

La losa de las hipotecas

Los precios están por encima de la media de la provincia zaragozana, que se sitúa en los 1.872 euros el metro cuadrado tras experimentar una subida del 13,9% respecto al último año y del 3,7% en los tres primeros meses de este 2026.

Noticias relacionadas

En cuanto a las hipotecas, según la consultora, los hogares destinan una media del 33,95% de su renta disponible al pago de la primera cuota anual. Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la hipoteca media en España en el cuarto trimestre del año pasado se situó en los 184.004 euros, o lo que es lo mismo, 797 euros de media al mes. En el caso de Zaragoza, la media es del 34%, por debajo de la de las principales capitales.