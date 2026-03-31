Zaragoza contrata una consultora para que analice la calidad del aire de la ciudad antes de modificar la Zona de Bajas Emisiones

PP y Vox siguen avanzando en su camino para modificar la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Zaragoza, una de las exigencias de la extrema derecha para aprobar los presupuestos municipales de este curso, cuestión que ya sucedió hace un mes. Este martes, la concejala de Movilidad y Medio Ambiente, Tatiana Gaudes, ha mantenido una reunión con la portavoz de Vox, Eva Torres, en la que se ha informado de que ya se ha contratado a una consultora, Tecnalia, para que haga un informe sobre cómo establecer el sistema de medición de la calidad del aire en la ZBE, cuál es su ubicación más idónea y cuánto supondría para las arcas municipales.

El objetivo es cambiar el régimen sancionador, que en la actual ordenanza municipal ya es muy laxo, para que las multas solo puedan producirse en episodios de alta contaminación en las calles delimitadas por la primera fase de la ZBE. En 2030, de hecho, estos límites se ampliarán a buena parte del centro de la ciudad, cuestión que no se modificará. El encargo a la consultora, al tener un coste menor (no llega a 5.000 euros, según fuentes municipales), no tendrá que salir a licitación pública y los resultados estarán listos en un mes.

Limitación de la ZBE tanto en la calzada como en un cartel en la calle Mayor de Zaragoza. / Laura Trives

Así lo ha anunciado este martes Gaudes tras la reunión con Vox, aunque los plazos para que la modificación de la ordenanza sea efectiva todavía no están marcados. Una vez se tenga el informe, se celebrará otra reunión de trabajo para seguir avanzando, aunque en términos burocráticos todavía habrá que esperar varios meses. Cabe recordar que desarrollar la ZBE es obligatorio por ley para Zaragoza, y desde el PP siempre han insistido que eliminarla, como en principio exigía la ultraderecha, hubiese supuesto la pérdida de una subvención estatal de 22 millones de euros.

El ejemplo de Sevilla

Con todo, desde el ayuntamiento todavía no se han mantenido contactos oficiales con el ministerio, aunque se confía en que las ayudas sigan llegando tras el informe de la asesoría jurídica municipal, que atiende a lo hecho en otras ciudades como Sevilla, donde también se ha limitado el régimen sancionador de la ZBE. El cometido de la consultora Tecnalia será, pues, dar al consistorio "un marco técnico que se ajuste a la seguridad jurídica que ya teníamos", como ha expresado Gaudes.

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Para ello, la consultora ya cuenta con los datos de calidad del aire de Zaragoza del pasado 2025, que ahora deberá analizar para establecer unos "valores objetivos" que sirvan de base para el modificado de la ordenanza. "Lo que siempre hemos tenido en mente es la mejora de la salud de los zaragozanos, ligándola a la calidad del aire de la ciudad, y para eso necesitamos un análisis riguroso y técnico de los datos actuales", ha justificado la concejala popular.