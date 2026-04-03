El conflicto por las piscinas municipales de Zaragoza se agrava: la gestora recurrirá la orden que evita su cierre

No parece que la compleja situación que se ha producido en torno a las piscinas municipales vaya a resolverse a corto plazo. El miércoles, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, firmó en la sesión extraordinaria de Gobierno la orden de continuidad que obliga a la actual gestora, la UTE Instalaciones Deportivas Zaragoza (Salzillo-Imesapi) a seguir prestando el servicio de taquillas, mantenimiento y socorrismo de los CDM Alberto Maestro, Tenerías y Palafox, donde hay una amenaza de cierre a partir del 30 de abril, día en el que caducan los contratos actuales. Desde la concesionaria aseguran a este periódico que recurrirán esta orden.

En el expediente aprobado se reconoce que el plazo de dicha licitación acaba a finales de mes y que no cabe ninguna prórroga excepcional, pero al considerarlo un servicio «esencial», el consistorio se ve facultado para aplicar una ampliación «forzosa» del servicio. No opinan lo mismo desde la empresa, que confirman a este diario que el ayuntamiento no ha consensuado una ampliación del contrato, por lo que adelantan que recurrirán la decisión y que será la Justicia la que decida.

Pablo Ibáñez

Según explican, los precios propuestos por el consistorio suben muy poco si se tiene en cuenta que los costes laborales se han incrementado un 20% desde 2021, cuando se formalizó la adjudicación que ahora termina.

Negociación del erte

La dirección de la empresa tiene prevista una reunión urgente para el próximo lunes en la que decidirán los pasos a seguir, mientras en paralelo sigue la negociación del erte de la plantilla. El pasado martes la concesionaria confirmó que mantenía su intención de ejecutar un erte a la totalidad de los trabajadores de las tres instalaciones deportivas, lo que afectaría a medio centenar de empleados, por lo que no habría personal para dar continuidad al servicio.

A principios de febrero, la empresa le comunicó al Gobierno municipal su intención de no seguir con el servicio una vez finalizase el contrato. Más tarde, se abrió a seguir haciéndolo siempre y cuando las condiciones económicas mejorasen, algo que, parece, no ha sucedido.

Esta misma UTE es la gestora del mismo servicio (control de accesos, mantenimiento y socorrismo) de otros dos importantes pabellones, el Siglo XXI y el José Garcés. El Gobierno municipal también tiene previsto aprobar otra orden de continuidad para garantizar, hasta que se produzcan las licitaciones y adjudicaciones, el servicio. Insisten desde el consistorio que las piscinas no cerrarán.