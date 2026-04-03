El error más común en los primeros instantes del examen práctico de conducir en Zaragoza que te puede costar un suspenso: "Interrumpe el paso"

El examen práctico del carnet de conducir no solo pone a prueba la técnica del alumno al volante, también la cabeza. Los nervios aparecen mucho antes de sentarse en el coche, en la eterna espera para que acabe el examen tu antecesor, cuando te saluda el examinador y después vas a tener la sensación de miedo de que cualquier cruce puede complicarse a pesar de haberlo hecho ya unas cuentas veces en las aulas prácticas.

En Zaragoza, los alumnos de autoescuela se curten en zonas muy distintas entre sí, algo que le permite estar completamente preparado para afrontar la prueba definitiva: el examen práctico. Los alumnos circulan por La Romareda, una zona con tráfico, glorietas y muchas señales. También pasan por Delicias y Universidad donde no pueden perder un segundo la concentración por la densidad de circulación, los giros, los pasos de peatones y las constantes doble filas. Más fáciles parecen Miralbueno y el Oliver, donde te pueden hacer aparcar en una estrecha calle y amargarte el examen.

Las prácticas en la autoescuela permiten a los alumnos dominar los nervios, corregir algún error sin bloquearse y mantener la seneridad cuando pasan muchas cosas a la vez. Cabe recordar que los examinadores de la DGT evalúan la aptitud y el comportamiento del aspirante en circulación real, con incidencias urbanas e interurbanas variadas.

Un coche de autoescuela en Zaragoza en una imagen de archivo / EL PERIÓDICO

El examen en Zaragoza suele comenzar casi siempre en la misma zona, en el parking que hay en el cruce entre Gómez Laguna y Vía Universitas justo enfrente de la Jefatura Provincial de Tráfico. Un lugar con mucho tráfico en las horas puntas de ocho de la mañana y cinco de la tarde por culpa de la rotonda que distribuye el tráfico entre los diferentes ejes. Por lo tanto, los alumnos tienen que tener máxima precaución para no cometer una falta tan pronto y estar condicionado durante toda la prueba.

"El alumno se precipita"

La autoescuela Bidasoa, una de las más populares de Zaragoza, ha publicado un vídeo en las últimas horas sobre un fallo habitual de muchos alumnos en el examen práctico de conducir. "El punto de partida del examen práctico con frecuencia en Zaragoza es una zona de aparcamientos. Lo primero que se encuentra un alumno al empezar es un paso de peatones, seguido de un ceda el paso. Hay veces que fruto de los nervios, el alumno se precipita y se queda detenido en mitad del paso de peatones interrumpiendo el paso", explica un profesor advirtiendo de que se trata de una infracción que conlleva una falta deficiente.

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Cabe recordar que el aspirante al carnet de conducir será declarado no apto en el examen práctico con una falta eliminatoria, con dos faltas deficientes, con una deficiente y cinco leves, o con diez faltas leves. La DGT define la falta eliminatoria como la que supone un peligro para la seguridad, la deficiente como la que obstaculiza o dificulta notablemente la circulación, y la leve como un incumplimiento reglamentario o manejo incorrecto de los mandos que no llegue a ser de mayor gravedad.