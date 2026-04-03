Gasolineras míticas de Zaragoza: un paseo por el pasado de la ciudad a través de sus estaciones de servicio desaparecidas

La gasolina es uno de los recursos más preciados en la actualidad para la sociedad. Las tensiones internacionales, especialmente en regiones clave para su producción, como bien es Oriente Medio, han desencadenado una reacción en cadena que ha terminado repercutiendo directamente en el precio que pagan los consumidores. Este contexto ha devuelto el foco a un elemento cotidiano que durante décadas ha formado parte del paisaje urbano sin apenas llamar la atención: las gasolineras, esos puntos de paso que han acompañado la evolución de la ciudad y de sus hábitos de movilidad.

Sin embargo, no todas han sobrevivido al paso del tiempo. Zaragoza también ha visto desaparecer muchas de estas estaciones de servicio, algunas de ellas convertidas en lugares casi míticos para varias generaciones. Espacios que hoy han dejado paso a nuevos usos, pero que aún permanecen en la memoria colectiva por su ubicación, su arquitectura o las historias que se vivieron en torno a ellas. Recordarlas es también una forma de recorrer la transformación de la ciudad, empezando por algunas de las más emblemáticas que marcaron época.

Repuestos céntricos perdidos

Y es que repostar en el Centro no era tan misión imposible como lo es hoy en día, ya que la gasolinera más céntrica en este sentido está en el paseo de La Mina con la calle José Luis Pomarón, o incluso una estación de Ballenoil en el paseo Echegaray-Caballero, próxima a la plaza Herrera de los Navarros, justo en la misma avenida donde desapareció una gasolinera en la década de los 70. Esta estación estaba todavía más incrustada en el núcleo urbano, ya que fue ubicada a la altura del Palacio Arzobispal, a menos de 100 metros de la basílica de Nuestra Señora del Pilar, la cual le daba nombre.

Fue en los 70, cuando por un proyecto de obras para llevar a cabo el ensanchamiento de la calzada, este punto de encuentro de cientos de turismos al día dijo adiós a la Pilarica tras años de servicio.

Estación de servicio de Nuestra Señora del Pilar (1961) / Memoria visual de Zaragoza - La ciudad destruida

Algo más lejos de una de las plazas peatonales más grandes de Europa, concretamente en la avenida San Juan Bosco, se ubicaba una gasolinera de la marca Repsol en la intersección de esta misma vía con la calle Corona de Aragón, en una plaza donde hoy en día está la discoteca Garden. Fue en la década de los años 90 cuando tras múltiples quejas y reclamaciones de los vecinos y sus asociaciones, esta estación tuvo que cambiar su ubicación a la avenida de Valencia.

Quedan muchos recuerdos de la ciudadanía de otros reponedores de 'oro negro' que quedaron en la historia de la capital aragonesa, como en el Camino de las Torres con María Moliner, otra estación en el barrio de Casablanca o el cambio de apariencia que ha ido cogiendo la de la rotonda de Los Enlaces, que lleva funcionando algo más de 60 años.

Sin embargo, hay una que pese a no desaparecer dio un cambio radical en su apariencia, ya que a día de hoy todavía sobrevive en su primera ubicación. Para ser más exactos, esta solía ser un refugio para la llegada de los conductores del norte, en uno de los barrios más en órbita de Zaragoza, como es Santa Isabel. Algo alejado del núcleo urbano, su avenida principal reunía a cientos de viajeros y zaragozanos para repostar y descansar en uno de los bordes del puente para cruzar el río Gállego junto a su torre neomudéjar, que fue derribada a raíz de una modernización de sus instalaciones íntegras. Esta es la gasolinera Rausan.

Imagen de la gasolinera Rausan en la avenida de Santa Isabel (1950) / Memoria visual de Zaragoza - La ciudad destruida

El caso más llamativo de todos se encuentra en el distrito Universidad, y es que en la avenida Gómez Laguna antes existía un solar multiusos para la capital: un extenso parking en momentos puntuales del año, lugar aprovechado por los feriantes en abril, o incluso para mercadillos, por las autoescuelas y principiantes al volante para sus prácticas y, por supuesto, donde había una gasolinera. Los reponedores de Repsol pudieron resistir hasta finales del año 2007, cuando tras un presupuesto de más de 150 millones de euros, el centro comercial de Aragonia comenzó a alzarse desde estos terrenos.

Fue en septiembre de 2009 cuando este complejo de más de 170.000 m2 abrió sus puertas al público, dejando atrás los recuerdos de este solar de otros 13.000, que tantas facetas tuvo en la segunda década del siglo XX.

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Explanada de la avenida Gómez Laguna de Zaragoza, donde actualmente está el centro comercial Aragonia / Gran Archivo de Zaragoza Antigua (GAZA)

En definitiva, la historia de las gasolineras de Zaragoza es también la historia de una ciudad en constante transformación, donde el progreso urbanístico, los cambios en la movilidad y las nuevas necesidades sociales han ido redefiniendo su paisaje. Aquellos surtidores que un día ocuparon lugares estratégicos hoy han desaparecido o se han reinventado, pero siguen presentes en la memoria de quienes los vivieron. Mirar atrás no solo permite entender cómo se movía Zaragoza hace décadas, sino también reflexionar sobre hacia dónde se dirige en un contexto energético incierto, donde quizá estos espacios vuelvan a cobrar un nuevo significado en la vida cotidiana.