Las grandes avenidas de Zaragoza que más tráfico han perdido en la última década: estos son los motivos

Uno de los principales retos de las grandes urbes pasa por reducir el tráfico rodado, fuente de contaminación y de ruidos. Un objetivo obligado para Zaragoza, que aspira a ser en 2030 una ciudad climáticamente neutra. Por ahora, los resultados son buenos y el objetivo se está cumpliendo, con una notable reducción en la circulación que comenzó a notarse allá por 2008, con la inauguración de la línea 1 del tranvía. La caída generalizada, sin embargo, es muy dispar y hay grandes avenidas como Gómez Laguna que apenas han conseguido reducir su tráfico un 4% desde 2015, mientras que otras, como Sagasta, lo han hecho hasta un 28%.

El vehículo privado sigue siendo la opción favorita de la mayoría de los zaragozanos para moverse por la ciudad. El 27% de los desplazamientos se hacen en coche, pero cada vez son más los que eligen medios más saludables y menos contaminantes. Según el último informe anual de indicadores del Observatorio Urbano de Ebrópolis realizado por Ebrópolis, el 41% de los desplazamientos se hacen a pie, mientras que el 27% se realizan en transporte público, frente al 3% que lo hace en bici y el 2% en patinete. La ciudad ha apostado claramente por potenciar el uso de la bicicleta con la nueva contrata del Bizi, por lo que se confía en que poco a poco los datos sean mucho más positivos.

Sin duda, la avenida Gómez Laguna en dirección a Vía Hispanidad es la más transitada de la ciudad. Según los aforos de tráfico, el año pasado circulaban cada día 77.363 coches de media, apenas un 4,73% menos que en 2015. Por esta vía, salida hacia el tercer cinturón, llegaron a pasar cada día hasta 81.205 vehículos. La cifra más alta que ha registrado la capital.

Avenida Valle de Broto, Zaragoza. / EL PERIÓDICO

De cerca le sigue la avenida Pirineos con Valle de Broto, otra de las principales arterias de la ciudad desde la que se distribuye el tráfico, con 71.186 vehículos de media cada día, lo que supone un 26% menos que hace diez años. Una reducción similar a la que se ha experimentado en Valle de Broto y su intersección con María Zambrano y Gómez de Avellaneda, con algo más de 56.000 coches diarios. En el mismo barrio, el Actur, también se ha experimentado una importante reducción del tráfico en Pablo Ruiz Picasso, por donde unos 40.000 vehículos pasan cada día, 10.000 menos de los que lo hacían en 2015.

Mejor transporte, menos coches

Está claro que, para que una ciudad reduzca su tráfico, es esencial ofrecer alternativas, como un buen servicio de bus y tranvía. Los datos avalan que en Zaragoza son muchos los que optan por este medio de transporte. El año pasado, el número de validaciones creció en más de 3,5 millones, superando los 129 millones de viajes realizados en un año.

El eje del tranvía es el ejemplo más claro de cómo un buen servicio público permite reducir el tráfico rodado. Antes de la puesta en funcionamiento de la línea 1 Valdespartera-Parque Goya, este eje atraía 93.410 vehículos diarios de media y, en el último año contabilizado, en 2025, la cifra se situó en 43.735. La reducción de carriles es otra fórmula que tiene éxito si lo que uno pretende es reducir el tráfico.

Un tranvía de Zaragoza en la parada de la plaza Aragón. / RUBÉN RUIZ

Por ejemplo, por Gran Vía circulan ahora menos coches en dirección a la avenida Goya (-34%), aunque la asignatura pendiente está en la dirección opuesta, por donde lo hacen un 47% más. En cambio, el paseo Pamplona ha perdido entre un 24 y un 53% de coches ruidosos, y Sagasta un 49%. La nota discordante es el paseo Independencia, donde el tráfico se ha incrementado entre un 7 y un 11%.

En cambio, uno de los ejes que ha incrementado la circulación es el que llega directo hasta Puerto Venecia, principalmente por la demanda del centro comercial, sobre todo los fines de semana. Por sus calles principales circulan cada día entre 16.000 y 18.000 coches.

Ejes en desarrollo

La avenida Cataluña, en pleno crecimiento gracias a los nuevos desarrollos urbanos, también ha hecho los deberes y cada día soporta entre 9.000 y 11.000 coches, la mitad de los que circulan por el puente de La Almozara para cruzar de margen o por la vía principal de entrada a la ciudad desde la carretera de Huesca.

Por otro lado, están los cinturones, con una media de 20.000 coches diarios, y están perdiendo poco a poco conductores que prefieren moverse por el interior de los barrios, donde se desplazan más rápido. En los últimos años, el tráfico por estos anillos se ha reducido entre un 2 y un 4% en favor de las principales vías que atraviesan los distritos.

Otra de las fórmulas a las que pueden (y deben) recurrir los ayuntamientos son las Zonas de Bajas Emisiones, en las que se restringe el paso de los vehículos más contaminantes. En el caso de Zaragoza, su impacto es insignificante, puesto que varias de las calles del perímetro que incluye, en el Casco Histórico, ya tienen limitada su circulación.