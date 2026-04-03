Guadalupe, la zaragozana que restaura muebles antiguos con personalidad e historia: "Los desechos de algunos son mis tesoros"
Con el objetivo de preservar la historia de cada mueble, Guadalupe trabaja en su taller donde restaura diferentes piezas, como muebles
¿Qué historia pueden esconder los muebles de las casas de nuestras abuelas? Para Guadalupe, cada uno de los muebles, cuadros y diferentes artilugios que guarda en su nave no son simples objetos, cada uno guarda algo más detrás.
"Mi padre arreglaba culatas de armas, escopetas... y siempre trabajó la madera. Le gustaba mucho el metal y la madera y cogía bombas de agua, por ejemplo, y la convertía en lámpara. Y ahí cogí el vicio". De origen argentino, pero más de veinte años de su vida aquí en España, estudió interiorismo y decoración y siempre de una manera u otra enlazada a la restauración por lo que puede considerarse una zaragozana más.
En el año 2011 tras una separación se quiso reconvertir y allí, a la hora de decorar su casa fue cuando surgió la duda: "¿Compró los muebles en Ikea o los compro de segunda mano y los hago para mí? Pues los hice para mí".
Historias que hay detrás
Actualmente, aunque Guadalupe cuenta con una zona de exposición, se dedica íntegramente a los encargos de clientes para restaurar sus piezas. Sin embargo, su trabajo va más allá. “Vacío casas; de ahí saco muchos de los muebles que restauro y luego vendo”, confiesa. Aunque no todos siguen ese destino: algunas piezas, simplemente, se quedan con ella no solo en su casa sino también en su zona de trabajo y exposición propia: en la avenida del Rosario, número 9, la nave 1 en Cuarte de Huerva.
“Lo más complicado es cuando hay una historia detrás, cuando sabes que es el mueble de su abuela o de su madre”, explica. “Entonces sientes el desafío de que quede lo mejor posible”. Cada encargo es único, y su objetivo es que esas piezas no pierdan su esencia. “Casi siempre aconsejo dejar alguna parte original, como los tiradores o la encimera”.
Por encima de sus técnicas hay algo que define su forma de trabajar: el respeto". Casi todos los muebles que me traen tienen una historia detrás. Y siempre trabajo bajo el respeto". Ya que cada mueble, aunque por muy pequeña que sea, tiene una marca única.
Lo vintage de moda
Además, su taller no solo acoge muebles procedentes de casas anónimas, sino también piezas de figuras conocidas, como Luis Nadal, además de numerosos bocetos realizados por él mismo.
Hace envíos no solo en Zaragoza, sino también por España con dos repartidores de su confianza. "Tengo venta en internet con plataformas y dos páginas web". Ahora los jóvenes están más dados a la moda vintage, aunque ella tiene un público muy concreto: "Mujeres entre 40 y 60, que tienen ese mueble que se han gastado un pastón, se acuerdan y no encuentran uno igual así que lo restauran".
Ahora mismo su exposición no está abierta al público, aunque se plantea abrir las puertas en el futuro, donde no solo se mostrarán muebles, sino también cuadros antiguos, radios, tocadores restaurados, tocadiscos… muchas piezas que, según Guadalupe, “para otros eran desechos, pero para mí son tesoros”.
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