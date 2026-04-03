Las obras de reforma integral de San Miguel suben el ritmo y ya se aprecia la urbanización exterior de la plaza

Las obras de la reforma integral en la plaza de San Miguel de Zaragoza empiezan ya a dibujar los trazados de la urbanización exterior. En concreto, los operarios han empezado esta semana a instalar los bordillos que separan las zonas peatonales y la calzada, dejando intuir ya el futuro itinerario que seguirán los carriles. Asimismo, la urbanización de la plaza se intensificará en próximas semanas, sobre todo en el lado este, es decir el opuesto a la iglesia de San Miguel.

En junio, los operarios se centrarán sobre todo en el lado oeste de la plaza, junto a la iglesia, que será urbanizado dando lugar poco a poco al resultado final. Mientras, se sigue avanzando en la conexión entre la plaza y el Coso, en la confluencia de la calle de Espartero, donde se ultiman los trabajos centrados en los dos nudos de agua potable que hay en la zona.

El objetivo es mantener el cronograma general de toda la reforma integral. Se plantearon 4 fases: dos en la plaza y otras dos en el Coso. A final de mayo se espera tener habilitada la calzada de San Miguel, reabriéndola al tráfico, para poder ir iniciando las fases 3 y 4 en el Coso Alto, que sumarán 9 meses de trabajos y requieren nuevos cambios en la movilidad.

Así, a partir de mayo y junio, con la calzada de la plaza operativa para el tráfico y los operarios terminando las labores en sus aceras, mobiliario y plantaciones, las obras se trasladarán hacia el Coso. Allí, en la denominada Fase 3 se trabajará 2 meses en total y abordará las obras en dos pequeños tramos: en la salida de Don Jaime I y en la zona entre el San Vicente de Paúl y el Coso Bajo. Después, los trabajos se centrarán en la Fase 4, que durarán 7 meses y se centrarán en todo el Coso desde plaza de España hasta San Vicente de Paúl.

Comunicación de futuras fases

El Ayuntamiento de Zaragoza dará a conocer el inicio de las siguientes fases en el Coso, 3 y 4, a través, entre otros, de los canales municipales oficiales, los carteles de obras, la web municipal, las redes sociales, los medios de comunicación, las comunicaciones con Juntas Municipales, asociaciones de comerciantes y vecinales y de acciones comunicativas concretas en el entorno.

Asimismo, está el sistema directo a toda la ciudadanía en el Canal de Difusión de Whatsapp "Reforma Coso-Plaza San Miguel", que cuenta con cerca de un millar de inscritos, y que se puede seguir a través del enlace directo o bien escaneando el código QR con la cámara del teléfono móvil para verlo o seguirlo, todo ello gratuito.

Se mantiene el diseño y cronogramas que ya explicó la alcaldesa, Natalia Chueca, de primera mano a los representantes de las distintas asociaciones de comercio, hoteles y hostelería, y los consejeros municipales, los concejales delegados y el personal técnico de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda; de Medio Ambiente y Movilidad; de Economía, Transformación Digital y Transparencia; y de Participación Ciudadana y Régimen Interior, en distintas reuniones con entidades y vecinos.

En las mismas, además de aclarar sus dudas e inquietudes o apuntar detalles que puedan mejorar la convivencia con las obras, se expuso tanto el Plan de Comercio específico como las distintas líneas de comunicación. De hecho, ya se modificó ligeramente el ancho de los carriles en la plaza de San Miguel y se movió el diseño final de la ubicación de las paradas de autobús urbano para dar más tranquilidad a los vecinos respecto a la movilidad de los servicios de urgencia.

Apoyo al comercio

El resultado final de las obras supondrá una gran mejora en la calidad de vida de vecinos y comerciantes. No obstante, y teniendo en cuenta las inevitables molestias que conllevan las obras, el Ayuntamiento de Zaragoza diseñó, además de un plan de fases y movilidad, un plan de apoyo al comercio que pase por ayudas económicas, exenciones fiscales y campañas comerciales especiales.

De esta manera, por un lado, los negocios afectados por obras de larga duración en sus calles pueden beneficiarse de la ayuda municipal de 400 euros mensuales para aquellos que acrediten una reducción en su facturación mensual de 400 euros con respecto al año anterior en cualquiera de los cuatro trimestres del ejercicio en curso, además de justificar gastos de esa misma cuantía.

El cálculo y la presentación de solicitudes se hará a trimestres vencidos. Del mismo modo, desde 2022, Zaragoza tiene en marcha un Plan Fiscal de Atracción de Inversiones que recoge bonificaciones del IBI y del IAE a los afectados. Por ello, la factura del IBI se puede reducir un 25% para obras de hasta 3 meses, un 50% para afecciones comprendidas entre 3 y 6 meses, un 75% para las que van de 6 a 9 meses, y hasta el 95% cuando superan los 9 meses de obras.

Si el inmueble está alquilado y la actividad la ejerce otra persona distinta del propietario, es necesario que el propietario haya aplicado al comerciante una rebaja de renta o compensación equivalente a la bonificación. Por su parte, en lo que respecta al IAE, se benefician locales con afecciones por obras en vía pública de más de 3 meses, con exenciones proporcionales: Entre 3 y 6 meses es del 10%, entre 6 y 12 meses es del 15% y con más de 12 meses alcanza el 25%.

15.700 m2 en transformación

Las obras de la reforma integral del Coso y la plaza de San Miguel están siendo ejecutadas por la empresa COPHA, con un presupuesto de 7.208.790,38 euros y un plazo global de 15 meses de trabajos. Esta reforma transformará este eje urbano de conexión entre el paseo de la Independencia y el río Huerva en un espacio urbano más seguro, confortable, accesible y sostenible.

El proyecto supone transformar más de 15.700 metros cuadrados y el resultado será una intervención integral que prolongue el diseño del actual paseo de la Independencia, como solución de continuidad hacia la plaza de San Miguel y el paseo de La Mina.

Para ello, los técnicos municipales han elaborado una solución de viario en el Coso basada en dos carriles centrales de circulación, uno por cada sentido. Esta modificación, permitirá ganar espacio para el peatón y maximizar su uso: se ampliarán las aceras todo lo posible y se mantendrá también el carril bici existente.

Además, ya en la plaza de San Miguel se concibe el mismo eje viario descentrado, logrando así maximizar el espacio del lateral oeste, lado de la iglesia. Los espacios ganados permitirán introducir zonas verdes en la calle Coso y, en especial, en la plaza de San Miguel.

En la calle será en forma de arbolado y jardineras lineales y en la plaza con mayores espacios destinados a árboles y especies arbustivas y florales, aprovechando los ejemplares existentes y con nuevas plantaciones.

El proyecto también incluye el equipamiento de mobiliario urbano --bancos, fuente, papeleras-- que facilitará el descanso haciendo el entorno más agradable y permitiendo generar zonas de encuentro vecinal donde potenciar la relación social y se renuevan las infraestructuras soterradas que permiten la vida urbana.

Por ello se acomete la renovación de conducciones de distribución y generales de agua potable, de saneamiento, la mejora del alumbrado por uno más eficiente, así como de los diferentes servicios privados que se vean afectados por las obras.

Esta reforma integral lleva aparejada una inversión muy importante en el subsuelo para sustituir totalmente las viejas tuberías. Parte de las conducciones de agua potable se encuentran actualmente cortadas debido a los problemas que presentan y la red de saneamiento sufre graves roturas y hundimientos que a lo largo de estos últimos años han obligado a realizar numerosas reparaciones.

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También se sustituirá el alumbrado público incorporando tecnología led para mejorar la iluminación y el ahorro energético.