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Procesiones hoy, Viernes Santo, en Zaragoza: horarios, itinerarios y recorridos

La procesión del Santo Entierro es el plato fuerte de una jornada llena de duelo

Procesiones del Viernes Santo en Zaragoza

Procesiones del Viernes Santo en Zaragoza / Miguel Ángel Gracia

El Periódico de Aragón

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Zaragoza

Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad y del Santo Sepulcro

  • Procesión Titular
  • Peana: Cristo del Refugio (Escuela de Juan de Mesa, s. XVII).
  • Paso: La Piedad (Antonio Palao, 1871).
  • Recorrido: Iglesia Sta. Isabel (00:00), Manifestación, Alfonso I, pl. España, D. Jaime, pl. de La Seo, Sepulcro, pl. S. Bruno, Sepulcro, Iglesia San Nicolás (03:15*).
  • Vía Crucis
  • Peana: Cristo del Refugio (Escuela de Juan de Mesa, s. XVII).
  • Recorrido: Iglesia San Nicolás (03:30), D. Teobaldo, pl. Magdalena, M. Carrillo, pl. de Asso, Don Juan de Aragón, Cedro, pl. Sta. Marta, Dormer, Arco del Deán, pl. S. Bruno, Sepulcro, pl. San Nicolás (05:30*).

Cofradía de las Siete Palabras y de San Juan Evangelista Procesión de las Siete Palabras

  • Peana: Cristo de las 7 Palabras (Taller de Jesús Fernández, 2001).
  • Pasos: Tercera Palabra (Félix Burriel Marín, 1948), Quinta Palabra (Francisco Liza Alarcón, 1989), Cristo de la Expiración (Manuel Miñarro, 2014).
  • Recorrido: Iglesia Sta. Isabel (12:00), Manifestación, Alfonso I, pl. del Pilar, D. Jaime, pl. España, Coso, Alfonso I, Manifestación, Iglesia Sta. Isabel (15:50*).

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  • Cofradías que se incorporan procesionalmente: Humildad (16:30 Convento de Sta. Mónica), Prendimiento (17:00 Sto. Tomás de Aquino), Negaciones (17:15 San Pablo), Esclavas (17:15 San Pablo), Silencio (17:15 San Pablo), Despojado (17:45 S. Juan de los Panetes), Ecce Homo y Humillación (18:15 San Felipe), Piedad (18:15 S. Nicolás).
  • Recorrido: Iglesia de Santa Isabel (18:00), pl. del Justicia, Manifestación, Murallas Romanas, cruzar Salduba, pl. del Pilar (lado de antiguos Juzgados, accediendo a la plaza por la c/ Jardiel), pl. de La Seo, pl. San Bruno, Sepulcro, San Vicente de Paúl, Coso, Santa Catalina, pl. de Los Sitios, Costa, pl. Sta. Engracia, po. de la Independencia, Albareda, Bilbao, Casa Jiménez, po de la Independencia, pl. España, Coso, D. Jaime I, Espoz y Mina, Manifestación, pl. del Justicia, finalizando en la Iglesia de Santa Isabel.
  • Cofradías que continúan recorrido hasta su sede a la finalización de la procesión del Santo Entierro: Prendimiento, Humildad, Columna, Ecce Homo, Humillación, Nazareno, Calvario, Despojado, Silencio y Esclavas.

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