Belén Moda, 45 años en un barrio de Zaragoza y ahora fenómeno en Instagram: “Todo empezó con un vídeo que se nos hizo viral”

"Abrimos el 16 de marzo de 1981", esa es la fecha exacta en la que los padres de Belén decidieron abrir su papelería en el barrio de Las Delicias, justo enfrente del instituto de uno de sus hijos: el IES Félix de Azara. "Vio que en esta zona no había nada, la papelería más cercana estaba en la Plaza Huesca y decidió montar una aquí", cuenta su hija Belén, a la cabeza del actual negocio.

Padre y madre de Belén el día de la inauguración / SERVICIO ESPECIAL

“Mi padre falleció, mi madre siempre está aquí porque sigue siendo su tienda y su casa, uno de mis hijos, que nos ayuda, y yo”. Ellos son quienes están en la tienda todos los días, una tienda que no solo es la segunda casa de Ani y Belén, sino también, ahora, la de su hijo Álvaro cada mañana, quien, aunque estudia Historia, ayuda en el negocio familiar.

Sin perder su esencia de barrio

A lo largo de estos 45 años, el tiempo ha ido pasando, el barrio ha ido cambiando y la tienda se ha ido adaptando a las diferentes necesidades de la gente. “La librería al final se moderniza con los e-books, se venden menos libros… entonces fue cuando empecé a traer complementos”, cuenta Belén, explicando cómo fue añadiendo progresivamente nuevas piezas y luego vino la ropa.

“Hace un año, por estas fechas de Semana Santa, publiqué un vídeo con unas gabardinas que se hicieron virales. Desde entonces, no hemos dejado de tener pedidos”. Fue tanta la locura que llegaron a tener hasta 70 pedidos en un día, así que empezó a enviar a toda España. “Salen paquetes todos los días: a Madrid, Mallorca, Canarias… Enviamos a la Península y a las islas”.

En imágenes | La tienda Belén Moda con 45 años de historia / JAVIER RIO / EPA

Actualmente, cuenta con más de 14.000 seguidores en Instagram y realiza directos los martes y jueves, en los que enseña novedades para llegar a más público. Así es como podemos ver que las cosas ya no son como antes: ahora las redes sociales tienen un gran peso en la sociedad, y tiendas como Belén Moda y Complementos han sabido adaptarse.

Perdida de relevo generacional

A los 18 años, Belén quería trabajar en la tienda con sus padres, aunque antes trabajó en el negocio que abrió su hermano. “Al año le dije a mi madre: a mí me gusta esto, y a los 20 ya lo pusieron a mi nombre”. Así fue como, poco a poco, fue cogiendo el relevo de la tienda de su vida.

En imágenes | La tienda Belén Moda con 45 años de historia / JAVIER RIO / EPA

“Ha sido nuestro vínculo, la familia se une aquí. No en casa, la familia está aquí”. Así describe lo que ha sentido al estar mano a mano en la tienda con su familia, aunque sus pensamientos de futuros son diferentes. “Aguantar 5 o 10 años más. Sí que me gustaría ampliar un estudio para hacer los vídeos en otro sitio más cómodo. Y yo creo que ya cerrar”.

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Y así, ese relevo del que hoy en día tanto se habla dejaría de continuar. “Que mis hijos trabajen de lo que han estudiado. Yo quiero seguir hasta la edad y luego vivir”. Aunque mientras tanto, seguirán abriendo de lunes a domingo, vendiendo librería, papelería, complementos y mucha moda en la calle Ramiro I, número 18.