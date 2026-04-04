Las despedidas de solteros desbordan El Tubo de Zaragoza: "Esto se nos va de las manos"

"Respeta el descanso de todos". Los carteles con este lema y contra las "despedidas de soltero molestas", que han comenzado a repartir este fin de semana, están llenando los bares de la zona de El Tubo de Zaragoza. Unas calles que cada vez tienen más animación y en las que los fines de semana de primavera se esperan aglomeraciones y molestias por estas celebraciones sociales.

En sus comunicaciones, los hosteleros afectados piden a los clientes "evitar causar molestias" pidiendo que se reduzcan "gritos, cánticos, música alta y comportamientos incívicos" que afectan a los vecinos y al descanso de los ciudadanos apelando al lema de que Zaragoza "es una ciudad de convivencia".

El vicepresidente de la asociación de hosteleros, Augusto Forniés, considera que lanzar la campaña antes de que la situación derive en conflictos de más gravedad permitirá atajar de raíz males mayores. "Por ahora son los camareros los que avisan de comportamientos incívicos, nosotros somos los primeros interesados en garantizar una buena convivencia", asegura.

El pasado fin de semana fue un momento de gran actividad en las calles de El Tubo, especialmente en la zona de las Cuatro Esquinas en las que se mezclan las terrazas de algunos de los bares más populares. "Vivo muy cerca de la zona y cruzo al centro por esas calles constantemente y cada vez es más complicado", explica un vecino en la calle Ossau que prefiere no identificares. "El otro día iba de paso, acababa de comprar el pan, y me pararon dos grupos seguidos para hacerme pruebas y preguntas: es molesto algo molesto que no hay necesidad de aguantar", indica.

En los carteles difundidos por los hosteleros recuerdan que según la ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica, el Ruido y las Vibraciones "está prohibido alterar la tranquilidad y el orden público en espacios públicos". También señalan que las infracciones pueden ser sancionadas con multas de hasta 750 euros y que si las normas no se respetan el hostelero se verá obligado a comunicar a policía local de Zaragoza.

"Diviértete con respeto"

Sin embargo, los bares no quieren lanzar un mensaje de hostilidad a los visitantes, recordando que es posible "una diversión con respeto". El vicepresidente de la entidad destaca que entre la profesión no existe ninguna animadversión a las despedidas, puesto que suponen grupos de clientes que realizan consumiciones en los locales. Lo único que quieren destacar con la campaña, sobre todo ante la llegada del buen tiempo, es su rechazo "a que se altere el normal funcionamiento de los establecimientos y la convivencia con los vecinos".

Las despedidas en las últimas jornadas se mezclan con el aumento del ocio por las fiestas de la Semana Santa. "Hay que partir de la base de que, cuando existen problemas con las despedidas, no solo se molesta al hostelero; se dificulta la vida en un barrio donde vive gente. Nosotros abogamos precisamente por un ocio responsable. El tema se nos está yendo un poco de las manos, especialmente ahora que llega la primavera, que es el bum de estas celebraciones. Llevamos ya un par de fines de semana donde las cosas se han descontrolado", señalan.

Cartel que se ha empezado a colocar en los bares de El Tubo en Zaragoza. / El Periódico de Aragón

Por el momento esperan mantener encuentros con el Ayuntamiento de Zaragoza para solicitar más presencia de la Policía Local de forma que se cree un efecto disuasorio en los momentos de más aglomeración. "Las patrullas no deben estar solo para multarnos a nosotros por ruidos o basura, sino para ayudar a mantener el orden en la calle y asegurar la convivencia", recuerdan.

Desde el consistorio se ha recogido el guante tendido y se ha mostrado el compromiso para colaborar en posibles vías de solución, apostando en todo momento "por la calidad de la hostelería y la convivencia".

Sin llegar a los mismos extremos, la campaña iniciada por los hosteleros de El Tubo recuerda a la adaptación de las ordenanzas cívicas que en 2016 permitió la prohibición de las charangas acompañando a este tipo de celebraciones. En aquella ocasión se argumentaba que la música alteraba el funcionamiento del centro de la ciudad, alegando que estaban en una situación "alegal" puesto que no se pedían permisos para su actuación como sucedía con otras disciplinas artísticas que se desarrollan en plena calle.