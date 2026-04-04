De Emiratos Árabes a Zaragoza, así es la investigadora aragonesa que estudia la reproducción de los camellos: "Transmiten mucha empatía"

La investigadora ejeana Clara Malo se ha convertido en una referencia mundial en la investigación de la reproducción de los camellos. Un ámbito del conocimiento que puede parecer peculiar para una aragonesa, un territorio en el que estos animales solo se pueden observar en los Monegros como atractivo turístico y en alguna cabalgata de reyes. Sin embargo, su trayectoria casi siempre ligada a la veterinaria le permite liderar en la comunidad un estudio pionero en la mejora de la fertilización de la especie tras haber desarrollado gran parte de su carrera en Emiratos Árabes.

Los dos camellos procedentes de Fraga que ahora viven en la facultad de Veterinaria de Zaragoza forman parte de un proyecto de la empresa WildArt que cuenta con el respaldo del área de Reproducción y Obstetricia del departamento de Patología Animal. Malo destaca que en ningún momento cuando terminó la carrera esperaba haber desarrollado una trayectoria internacional. De hecho, su primer área de especialización fue el sector porcino debido a "las salidas laborales" que existen en su comarca.

Así, desarrolló una tesis doctoral sobre la congelación del semen de cerdo iniciando su temprano interés por el área de la reproducción asistida. En ese momento pudo tener "una experiencia muy enriquecedora" con un intercambio de cuatro meses en Australia que le permitió entrar en contacto con otro tipo de especies. "Al terminar, ante la falta de opciones docentes en la facultad en aquel momento, pasé a la empresa privada, pero sentía la necesidad de viajar y conocer mundo antes de asentarme", explica.

Con un ojo puesto en el comportamiento de los camellos Hulu y Canela, señala que el año 2013 marcó el punto de inflexión en su trayectoria. "Yo estaba buscando una oportunidad postdoctoral en países nórdicos y había solicitado una beca para Suecia, pero mientras esperaba, surgió una oferta para trabajar en reproducción de camellos en un centro de carreras en los Emiratos. No me lo pensé dos veces", recuerda. Y eso que nunca había tenido un contacto estrecho con estos animales.

El cambio en su vida fue enorme. Viajó a su nuevo destino con su novio de entonces con el que tuvo que casarse para poder obtener el permiso de residencia y lograr que les dejaran vivir bajo el mismo techo. "Fue una aventura increíble", manifiesta. "Mi trabajo en andrología y manejo de semen hizo que me llamaran de diversos lugares: trabajé con delfines, tiburones y mantarrayas en el famoso acuario de la palmera de Dubái, y en multitud de zoos privados de familias locales", señala sobre su etapa en Oriente Medio.

La adaptación a las nuevas costumbres, en todo caso, fue bastante sencilla. "Emiratos es un país muy singular y distinto a otros del entorno, ya que el 80% de la población es extranjera y está muy europeizado", indica. "Me dieron muchas facilidades: recuerdo que el primer día ya me dieron un coche y tuve que conducir campo a través por el desierto para llegar al trabajo", señala. En un periodo de una década pudo intervenir en proyectos impulsados por el primer ministro de los Emiratos y jeque de Dubái, interesados en la mejora del sector. En ese tiempo ha aprendido a convivir, valorar y apreciar a los camellos. "Transmiten mucha empatía", evidencia.

Sin embargo, pasado ese tiempo era necesario dar un nuevo giro y se planteó el regreso a Aragón. "Volver como especialista en camellos era complicado, así que decidí dar un giro a mi carrera: cursé un máster en reproducción humana para diversificar mi perfil", recuerda. De este modo gracias a un contrato ARAID de retorno de investigadores del Gobierno de Aragón y a una beca María Zambrano del Ministerio de Educación pudo volver a ejercer en la Universidad de Zaragoza.

En esta nueva etapa es cuando la familia real de Arabia Saudita se ha puesto en contacto con ella para poner en marcha este proceso de mejora reproductiva que llevará cinco camellos a la facultad de Veterinaria. "Mi respuesta fue clara: quería ayudarles, pero no pensaba mudarme de nuevo. Al final, logré convencerlos para traer el proyecto a Zaragoza", narra. Ahora todo es trabajar para lograr la integración de los animales en la estepa.