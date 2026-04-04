Leticia Sabater confirma su regreso a Zaragoza para las Fiestas del Pilar: dará un concierto exclusivo en un popular barrio

Leticia Sabater seguirá muy vinculada a Aragón durante todo 2026. La polémica artista catalana tiene una agenda repleta para los próximos meses, con actuaciones previstas, no solo en numerosos pequeños municipios de Zaragoza, Huesca y Teruel, sino también en las fiestas más importantes y grandes de la capital aragonesa.

De cara al verano, será cuando su actividad se intensificará aún más, ya que muchas comisiones de fiestas continúan apostando por ella como protagonista del evento central de sus celebraciones. Su última visita a Aragón tuvo lugar a comienzos de febrero, cuando puso a bailar a los vecinos de Paracuellos de Jiloca, una pequeña localidad de la Comunidad de Calatayud.

Próximos conciertos en Aragón

Leticia Sabater será la gran protagonista este mismo Sábado Santo (4 de abril) en el Pabellón Municipal de Aliaga, un pequeño municipio de poco más de 300 habitantes situados en el corazón de la provincia turolense. Así lo anunciaban ellos y la propia artista en las redes sociales.

Aunque el concierto más relevante de su agenda en Aragón será el próximo 12 de octubre, coincidiendo con el Día del Pilar, la jornada más emblemática de Zaragoza. La actuación de la artista se enmarcará dentro de la amplia programación festiva en diferentes barrios en esta fecha tan señalada, que cada año reúne a miles de personas en las calles de la capital aragonesa, convirtiéndose así en una de las citas más multitudinarias y destacadas de su calendario.

Será más concretamente en el barrio zaragozano de San José donde tendrá lugar su concierto en el día más grande de Zaragoza. A pesar de que se trata de una cita señalada, este será el único día en el que actuará durante todas las fiestas, concentrando así toda su presencia en una única actuación muy esperada por sus seguidores. El año pasado, por estas mismas fechas, la artista también se dejó ver en la ciudad, aunque en aquella ocasión su actuación tuvo lugar en el barrio de Delicias.

El show de Leticia Sabater

Los shows de Leticia Sabater se caracterizan por ser espectáculos muy festivos, desenfadados y pensados para la diversión del público. Sus conciertos suelen tener un tono claramente humorístico y provocador, con coreografías llamativas y cambios de vestuario. Además, incluyen un repertorio de sus canciones más famosas y destacadas en la industria —muchas de ellas convertidas en himnos de verbena— lo que hace que el público partícipe constantemente cantando y bailando.

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Laura Trives

Otro de los rasgos distintivos de sus actuaciones es la interacción directa con los asistentes, ya que Sabater suele implicar al público durante el show, subiendo a personas al escenario o haciéndose fotos con ellos tras el concierto. En conjunto, se trata de un espectáculo pensado para fiestas populares y eventos, donde prima el entretenimiento, el humor y un ambiente desenfadado por encima de lo musical.