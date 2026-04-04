Procesiones hoy, Sábado Santo, en Zaragoza: horarios, itinerarios y recorridos
Hasta tres cofradías recorren hoy las calles con sus procesiones
Hermandad de San Joaquín y de la Virgen de los Dolores Procesión de la Soledad
- Peana: Madre de la Divina Gracia (M. Ángel Domínguez Velázquez, 2021).
- Recorrido: Iglesia de San Felipe (00:00 o media hora después de la finalización del Santo Entierro), Gil Berges, Candalija, Alfonso I, Cuatro de Agosto, Blasón Aragonés, pl. Sas, Del Pino, Méndez Núñez, Alfonso I, Manifestación, Iglesia Santa Isabel (01:30*).
Congregación de Esclavas de María Santísima de los Dolores Procesión de la Soledad
- Paso: Virgen de la Soledad (Carlos Palao, finales del s. XIX).
- Recorrido: Iglesia de San Pablo (11:00), S. Pablo, Torrenueva, avda. C. Augusto, Manifestación, plaza del Justicia, (Acto ante el Smo. Cristo de la Cama), Manifestación, Alfonso I, pl. del Pilar, pl. de La Seo, Sepulcro, plaza San Nicolás (Acto de la Soledad), Sepulcro, pl. de La Seo, Don Jaime, Espoz y Mina, Manifestación, avda. C. Augusto, Torrenueva, avda. César Augusto, San Pablo, Iglesia de San Pablo. Real Hermandad de Cristo Resucitado y Santa María de la Esperanza y del Consuelo Vigilia Pascual Iglesia Sta. Isabel (21:15), Manifestación, Alfonso I, plaza del Pilar (Vigilia Pascual en el interior de la Basílica), pl. del Pilar, pl. de La Seo (00:30*).
Real Hermandad de Cristo Resucitado y Santa María de la Esperanza y del Consuelo
- Vigilia Pascual
- Recorrido: Iglesia Sta. Isabel (21:15), Manifestación, Alfonso I, plaza del Pilar (Vigilia Pascual en el interior de la Basílica), pl. del Pilar, pl. de La Seo (00:30*).
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