El tranvía de Zaragoza sigue cambiando la movilidad del centro: el 'kilómetro cero' soporta 50.000 vehículos menos cada día

El tranvía de Zaragoza se impulsó en 2009 con el objetivo de expulsar del centro de la ciudad a miles de vehículos que hasta entonces superpoblaban las arterias principales y, sobre todo, las intersecciones más utilizadas que solían coincidir siempre con un eje de alta capacidad como el que conecta la plaza Europa con la de Paraíso, considerada históricamente como el 'kilómetro cero' de la capital aragonesa por ser la glorieta en la que confluían todas las salidas y accesos a la misma. Este nudo de comunicaciones es precisamente el que más ha visto reducirse su intensidad media diaria de vehículos, ya que antes de que comenzaran las obras de construcción de la línea Valdespartera-Parque Goya atraía 93.410 vehículos y en el último año contabilizado, en 2025, la cifra ya se ha situado en 43.735. Una caída de 50.000 vehículos que aún no ha tocado suelo, sigue bajando año tras año.

Este promedio no es, ni de lejos, uno de los más altos de Zaragoza, cuando históricamente era el techo de la circulación en el centro de la ciudad y pocos ciudadanos saben que tampoco entonces era el registro más alto en la capital aragonesa. Este lo representaba ya en 2008 el cruce de las avenidas Valle de Broto y Pirineos (la conexión entre el Actur y el Arrabal, con la salida y entrada de la carretera de Huesca hacia el Puente de Santiago. Una enorme glorieta que soporta ahora 71.186 vehículos. Esta ni siquiera es ya la cima del tráfico en Zaragoza, que ahora ostenta la intersección de la avenida Gómez Laguna con Ronda Hispanidad (tercer cinturón) pero también ha disminuido de forma considerable en estos 17 años que separan 2008 y 2025, ya que los 97.030 vehículos de entonces se han convertido en casi 26.000 menos ahora.

En ambos casos, el descenso ha sido considerable incluso si atendemos las cifras de la última década. Así, la plaza Paraíso ha visto cómo disminuía el tráfico en casi 16.000 vehículos al día en diez años, de los 50.000 perdidos desde 2008 (fueron 34.000 entre el inicio de las obras del tranvía y tras el segundo año en funcionamiento de la línea completa). Mientras el cruce de Valle de Broto-Pirineos perdió 25.500 en esos siete primeros años y solo 279 de media diaria entre 2015 y 2025. ¿Qué explicación tiene?

La 'onda expansiva' hasta el Actur

Básicamente se aprecia de forma clara, con el paso de los años, cómo la onda expansiva que supuso la línea del tranvía en Zaragoza tiene dos efectos claros: el descenso abrupto en las arterias principales del centro que lo atraviesan y cómo se va a atenuando en vías que están más alejadas de este eje de alta capacidad aunque en un primer momento también sufrieron las consecuencias al disminuir drásticamente la afluencia de vehículos a sus calzadas.

Es por eso que conforme se alejan de ese 'kilómetro cero' de Zaragoza, la reducción va a menos. Así, por ejemplo, en un punto tan próximo como es el cruce de la Puerta del Carmen, donde confluyen el paseo María Agustín, el de Pamplona, el de Teruel y la avenida César Agusto, el descenso del tráfico es más que significativo, muy similar al registrado en Paraíso, del 51,3% en estos mismos 17 años de tránsito entre la era 'pre-tranvía' y la actualidad. Por esta intersección pasaban a diario en 2008 hasta 72.860 vehículos, pero ahora lo hacen solo 36.267. Y si se fijase en la intensidad media que soportaba en 2015, este enclave recibía hasta 52.350 al día, es decir, ha perdido 16.000 en la última década y más de 20.500 en los siete años anteriores. Estaba entre los puntos más saturados de Zaragoza, y ahora queda lejos de ese máximo, de hecho representa la mitad de los coches que pasan por el cruce de Valle de Broto-Pirineos.

¿Está preparado este eje de paseo Pamplona y María Agustín para una pacificación todavía mayor? Ha estado en el horizonte de algunos partidos políticos en los últimos años, también del PP de Jorge Azcón y de Natalia Chueca, pero parece resistirse a dar el salto. Y quizá sea una decisión que está muy condicionada con la evolución que han seguido otras arterias próximas, o algunos cruces que están más alejados de ese 'kilómetro cero' venido a menos en los últimos 17 años. Por ejemplo la intersección en la que confluyen el paseo María Agustín, la avenida Madrid y la calle Conde Aranda, un cruce de caminos por el que hoy pasan 54.141 vehículos de media.

Resulta llamativo que sean casi 11.000 más que en la plaza Paraíso, en un enclave por el que en 2008 pasaban 20.000 menos que ese 'kilómetro cero' de Zaragoza. Su evolución también es descendente, hasta el punto de que en 2008 por ahí transitaban hasta 73.740 vehículos de media al día y hoy lo hacen 54.141, que son 22.000 menos que entonces y una reducción considerable del 26,6% en este eje principal de la capital aragonesa. Hace solo una década, esta cifra era de 64.675 vehículos al día, que son 10.000 más que ahora.

La glorieta que aumenta su tráfico

Un corredor de alta capacidad que también ha visto descender el tráfico en otro cruce de caminos tradicional como es la plaza Europa, donde confluyen el Casco Histórico y La Almozara, así como la conexión de María Agustín, el puente que conecta con Valle de Broto, paseo Echegaray, las avenidas de La Almozara y Pablo Gargallo, o la calle Diputados. Pues bien, por este punto llegaban a pasar de media diaria hasta 86.330 vehículos, cuando ahora lo hacen 61.070, una disminución del 29,3% que en la última década también ha significado una caída de 9.300 vehículos menos, ya que en 2015 eran de promedio hasta 70.340. Otro nudo que pierde fuerza por el efecto dominó en el tráfico del centro.

Un efecto que, por otra parte, en otras conexiones no se ha notado. Más bien han seguido una evolución inversa en la última década. Es el caso de la llamada Rotonda de la Ciudadanía, una glorieta en la que confluyen las avenidas de Madrid y Navarra, la calle Escrivá de Balaguer y la avenida Ciudad de Soria, que separa Delicias y La Almozara, y enlaza con la A-68. Este punto, curiosamente, en el pasado era un enclave estratégico para la futura línea 2 del tranvía, estaba llamada a pacificar esta zona y quizá tener ese mismo efecto reductor sobre el tráfico. Pero en los últimos diez años, curiosamente, ha sido una de las pocas intersecciones en Zaragoza donde el tráfico ha aumentado.

Concretamente ha pasado de los 54.315 vehículos diarios que registraba en 2015 a los 62.484 que contabilizó en 2025, casi 8.000 de aumento. Aunque si se toma como referencia el año 2008, la cifra cambia y sigue representando una disminución del 15,4%, la más baja de todo el entorno más próximo de la plaza Paraíso, al soportar ahora casi 11.000 vehículos menos que los 73.820 que promediaba hace 17 años.