Así viven los nuevos camellos de la facultad de Veterinaria de Zaragoza: «Son muy buenos, pero hay que tenerles cierto respeto»

«En lugar de ir yo a los camellos, me traje a los camellos aquí». La veterinaria aragonesa Clara Malo, referencia internacional en la investigación de la reproducción de estos animales asociados al desierto, bromea con los sujetos de su estudio mientras les ofrece una zanahoria. Bregada entre dunas por su experiencia en Oriente Próximo, el proyecto que ahora desarrolla en la Universidad de Zaragoza ha implicado la construcción de nuevos cercados, corrales y recintos para que vivan los cinco dromedarios que le permitirán avanzar en los estudios sobre la reproducción asistida de la especie.

Desde su llegada a la capital aragonesa, los dos camellos que ya viven en la Facultad de Veterinaria han supuesto «una pequeña revolución». Según destacan desde equipo que se encarga de gestionar su bienestar, estos son «animales muy singulares» que resultan muy «atractivos» para todas las personas que se acercan a conocerlos porque «transmiten mucha empatía».

Los dos camellos canarios llegados desde Fraga (que en unas pocas semanas serán cinco con la llegada de tres ejemplares más) viven en un recinto especial construido para desarrollar la investigación. Cuentan con zonas cubiertas, un espacio en el que pueden acceder a la comida de una forma algo rebuscada para que les sirva de entretenimiento y con piedras de sal, cumpliendo con todas las normas actuales de bienestar anima. Además, también se ha diferenciado un recinto para que hagan ejercido.

«A diferencia de los caballos, los camellos y los dromedarios son extremadamente tranquilos, con unos ojos enormes en los que te ves reflejada», explica malo. En estas primeras semanas han despertado una gran curiosidad entre el alumnado y no se descarta que en un futuro puedan integrarse en otros proyectos docentes.

La veterinaria Elisa Perigot y la embrióloga Paula Borja forman parte del equipo que en los próximos años trabajará con estos animales, llamados Hulu y Canela. Explican que de momento, los machos están separados «porque podrían pelearse seriamente», mientras que las hembras conviven juntas, ya que son animales que necesitan el grupo para estar bien. «Son muy buenos, pero hay que tenerles cierto respeto», indican. Unos grandes colmillos como leones indican que no es mal consejo.

Las investigadoras, que acaban de completar sus estudios, ven en este proyecto «una oportunidad» de abrir nuevas vías a la reproducción asistida mezclando la investigación en el laboratorio con el trato directo con los animales. Esto implica llevarles pan seco y saber que no es muy prudente colocares en la parte de atrás del camello para evitar accidentes. «Son muy nobles y tranquilos, además, si les tratas con cariño y respeto ellos te hacen caso y te lo devuelven con creces, pues tienen muy buena memoria», señala.