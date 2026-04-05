Cake Away, la pastelería experimental que está arrasando en Zaragoza: "Aquí cada tarta o galleta se hace desde cero"

Zaragoza está de dulce y nunca mejor dicho. Tras la irrupción de muchas variantes gastronómicas en la capital aragonesa, como los restaurantes especializados en 'smashburgers' o un competidor del kebab como son los tacos franceses, había que hacerle un hueco al postre y abrir un negocio de referencia en la elaboración de tartas de queso y otros dulces con una esencia propia. Este es Cake Away, que vio la luz el pasado mes de junio, y con su obrador casero se ha plantado en el panorama zaragozano con su tan cuidada elaboración desde que se hacen con la idea de qué ofrecer como producto.

Aunque pueda pasar desapercibido, este pequeño rincón del centro de la capital aragonesa vive en un no-parar constante desde su aparición en redes sociales durante los últimos meses. Ubicado en la calle San Vicente Mártir 11, Daniel Ghamlouche fue uno de los impulsores de este acogedor local con un cierto ambiente familiar, ya que es su madre quien pone las manos en la masa y es su pareja quien está al frente del marketing y las redes. "Tanto la creación como la ejecución de las recetas, que son todas propias, recaen principalmente en mi madre. Nos gusta decir que hay un punto de alquimia y de artesanía, porque tenemos una parte muy experimental en la que probamos sabores y combinaciones nuevas", explica a este diario.

Cake Away, la pastelería de Zaragoza que arrasa con su variedad de tartas y cookies / JAVIER RIO / EPA

Y es que no es para menos, porque los sabores más famosos del mercado han pasado por el obrador de Cake Away para convertirse en un manjar para los amantes del dulce, y no por poco tiempo. "Hay que crear la crema, trabajar la textura, el punto crujiente… Es un proceso de prueba constante hasta encontrar el equilibrio. No hay una receta en internet para una cookie de Dubái o de Ferrero Rocher. Cada uno tiene su manera de hacerlo, su propio enfoque", apunta el emprendedor, quien compagina esta vida en Zaragoza con la dirección de su propio medio de comunicación en Madrid. "No tenemos una base, estamos haciendo cosas que no existen, cada tarta o galleta es un experimento desde cero", recalca.

"Artesanía, alquimia y amor"

El proyecto tenía como principal protagonista a las tartas de queso, de ahí su nombre, pero su oferta traspasó más barreras de la pastelería y comenzó a obrar unas cookies que terminaron por convertirse en su "producto estrella". "Esto todo casero, hecho a base de artesanía, alquimia y mucho amor. Muchas pastelerías podrán probar a hacerlas, pero reto a los clientes a encontrar unas galletas así en otro lado", comenta, ya que su madre lleva más de diez años cocinando galletas en casa.

Resalta esta parte de brujería haciendo una metáfora de las cientos de pruebas que ha tenido que hacer ella misma para encontrar el "punto perfecto" tanto de tartas, como de cookies y de 'crookies', una mezcla innovadora de croissant y galleta, que supuso un gran desafío para la obradora.

Cake Away, la pastelería de Zaragoza que arrasa con su variedad de tartas y cookies / JAVIER RIO / EPA

Este proceso de ensayo-error dio vida también a sus tartas de queso que cuentan con una textura "poco cuajada y muy cremosa" que está "arrasando" en toda la ciudad, que cuenta con sabores tan clásicos como curiosos, ya sean las míticas, pero cumplidoras, Oreo y Nutella, como la rompedora versión de la golosina de llave ácida. Así como lo son sus tartas Sacher y la Red Velvet o con propuestas más atrevidas como las versiones de pistacho y combinaciones más experimentales. Además, el negocio funciona con una rotación constante de producto. “Los sabores que se ven son solo una pequeña parte de todo lo que hemos probado. Vamos sacando ediciones de temporada y viendo cómo responde la gente”, explica, aunque siempre hay favoritos del consumidor que están fijos en sus estantes, como los de Happy Hippo.

Su repertorio no se queda ahí, ya que además de los 'cinnamon rolls' estilo americano que también tienen en venta, ofrecen productos de panadería para que los vecinos tengan otro punto del barrio donde comprar su barra. Eso sí, este es el único producto que no obran ellos.

Cake Away, la pastelería de Zaragoza que arrasa con su variedad de tartas y cookies / JAVIER RIO / EPA

En cuanto a sus precios, las tartas de queso van a 9 euros por unidad, mientras que las de bizcocho salen a 15. Las cookies se mantienen en el rango de los 3 y 4 euros, los croissants rellenos en 1.5, en cambio, las 'crookies' salen por 4 cada uno y los rollos glaseados tan solo por 3.5 euros. Por otra parte, las ofertas están a la orden del día, como por ejemplo una caja de cinco galletas por 15 euros, o que por la compra de dos productos te regalan un café de especialidad, eso sí, solo de 8.30 a 12.00 horas.

De Zaragoza al resto de España

Más allá del producto, Cake Away también responde a una estrategia clara de crecimiento. El proyecto nació inicialmente con la idea de funcionar únicamente a domicilio, adaptándose a una demanda cada vez más individualizada. “La gente busca formatos más pequeños, más personales. Por eso pensamos en una mini tartería que pudiera llegar directamente a casa”, señala.

Sin embargo, la oportunidad de abrir un local físico en el centro de Zaragoza cambió el rumbo del negocio y multiplicó su visibilidad. A ello se suma el impacto de las redes sociales, que han impulsado picos de demanda muy elevados en determinados momentos. “Somos un negocio que vive de pequeños impactos. Hay semanas de mucha carga y otras más estables, y tenemos que adaptarnos a ese ritmo”, reconoce a su vez que llegaron a producir "más de 1.000 unidades en dos semanas".

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Cake Away, la pastelería de Zaragoza que arrasa con su variedad de tartas y cookies / JAVIER RIO / EPA

A pesar de ello, el objetivo va más allá del éxito puntual. “No queremos ser solo una moda. Estamos construyendo una base de clientes fiel y cada vez más amplia”, afirma. Con esa idea, Cake Away mira ya fuera de Zaragoza. “Nuestro terreno de juego no está solo aquí. La marca nace con vocación nacional y la intención es expandir el concepto a otras ciudades”, concluye.