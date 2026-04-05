El corazón turístico de Zaragoza, cubierto de andamios: "Ya se nota en la facturación del Tubo"

Esta Semana Santa el recorrido por los bares del Tubo de Zaragoza ha sido más complicado de lo habitual. Y no lo ha sido únicamente por la asistencia de clientes, por el auge de las despedidas de solteros o por las calles cortadas por las procesiones. La mayor culpa la han tenido los andamios que se han instalado en los últimos meses para lidiar con los socavones, grietas y desprendimientos que están sufriendo los edificios de la zona. En la popular área hostelera este mes de abril es complicado encontrar una calle que no presente una de estas estructuras. Una situación que ya provoca preocupación entre hosteleros y visitantes.

El vicepresidente de la asociación de hosteleros, Augusto Forniés, celebra que se iniciaran las labores de rehabilitación en varios solares y fachadas, pero lamenta la tardanza que están sufriendo las obras. Esto ha provocado que se multipliquen los andamios y está sumiendo en la incertidumbre a los negocios que montan terrazas, especialmente con la llegada del buen tiempo. «Lo peor de todo es que estamos a ciegas, aunque tenemos la esperanza de que algunos comiencen a retirarse en las próximas semanas», avanza.

Esta situación ha sido especialmente crítica en estos días de Semana Santa. «Debemos ser más ambiciosos con el turismo», afirma. La entidad comercial recuerda que este trazado de calles es el tercer atractivo turístico por el que más preguntan los visitantes en las oficinas de información después de la basílica del Pilar y la Aljafería. «Deberíamos cuidar más la imagen de la ciudad. Es como cuando vas a salir a una cita: te arreglas y te afeitas para dar tu mejor versión. Como ciudad, deberíamos hacer lo mismo y no presentar un barrio lleno de andamios en fechas tan potentes», denuncian.

Por el momento consideran que la situación precaria a la que se enfrentan «ya se nota en la facturación» de algunos de los negocios que atraviesan el eje entre la calle Ossau y la plaza de Sas. «A nadie le interesa que el barrio esté así, porque genera recelo en los clientes y dificulta el tránsito. Somos los primeros interesados en que se subsanen todos los riesgos y se arreglen las calles para que los ciudadanos y turistas puedan pasear tranquilamente», explica Forniés.

El grueso de los andamios a los que se enfrentan los visitantes se instaló el pasado mes de noviembre tras la declaración de ruina inminente del edificio en los números 12 y 14 de la calle Estébanes, algo que provocó el cierre parcial del Tubo tras algunos avisos previos por el desprendimiento de cascotes en terrazas.

En este momento los técnicos de inspección urbanística señalaron que había riesgo de colapso y que se había comprometido la estabilidad del edificio. Desde entonces se ha trabajado en el interior del inmueble y ha quedado un túnel metálico de protección para el paso peatonal y para preparar posteriores trabajos sobre la fachada.

A raíz del caso, desde el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza se decidió realizar una inspección técnica del conjunto de las edificaciones tras el requerimiento de los propios hosteleros para «evitar la degradación» y con ella se detectaron problemas de estructura en otros dos edificios de la calle Libertad. En todos estos lugares se está trabajando con el objetivo de reducir al máximo las incidencias en el trabajo de los bares, aunque desde el consistorio recuerdan que las intervenciones se realizan de forma privada por los propietarios de las casas.

El pasado fin de semana se produjeron nuevos desprendimientos de cascotes en la calle Ossau por lo que una nueva fachada se ha cubierto con andamios. «Se tendría que haber intervenido antes porque ahora estamos viendo que tiene una gran repercusión para el turismo», lamenta el propietario de uno de los bares afectados, Alejandro Marrero. En su caso, la inspección y cobertura de la fachada le ha obligado a cerrar durante tres días. «No nos gusta la imagen que estamos dando», manifiesta.

Por ahora, la asociación de hosteleros confía en que los trabajos discurran con rapidez y celebran mantener un contacto fluido con el Ayuntamiento de Zaragoza a la espera de la retirada de los andamios. «Nos garantizan que no es algo permanente», destacan.