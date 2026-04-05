Los geógrafos de Zaragoza que 'dibujan' mapas en zonas de conflicto: "A veces damos por hecho que la información existe en todos los lados"

Un grupo de intrépidos (y solidarios) cartógrafos zaragozanos se reunirá este martes en la facultad de Filosofía y Letras para colaborar en la elaboración de mapas digitales para algunas de las zonas del planeta que carecen de información espacial. El objetivo es facilitar la llegada de ayuda humanitaria a lugares donde, tras una catástrofe o un desastre, no se sabe bien cómo coordinar esfuerzos.

En la nueva edición la vista estará puesta, como siempre, en las zonas en conflicto de Oriente Medio, pero sin olvidar desastres naturales como terremotos o tsunamis que exigen intervenciones rápidas por espacios en los que el paisaje ha cambiado para siempre. Donde había una carretera solo queda un barranco. O lo que antes eran viviendas residenciales tras el paso de una catástrofe quedan tan afectadas que a los especialistas humanitarios les cuesta acceder a los puntos críticos.

El llamado Mapatón que se celebrará (previa inscripción) la próxima semana se realiza con la coordinación de Médicos Sin Fronteras (MSF) a través de la iniciativa Missing Maps, puesta en marcha hacia 2014. Los cooperantes detectan dónde hace falta información y los cartógrafos se organizan para trabajar sobre fotografías satelitales con el objetivo para digitalizar vías de acceso, zonas de agua potable o espacios seguros para establecer campamentos.

«Damos por hecho que en todas las partes existen mapas en el móvil, pero en muchas regiones hay una falta total de cartografía, o la que existe queda alterada tras una perturbación. Sin esos datos, coordinar la ayuda humanitaria es sumamente difícil», asegura el investigador del departamento de Geografía y Ordenación del territorio de la Universidad de Zaragoza, Marcos Rodrigues, que por segundo año se encarga de coordinar esta intervención solidaria dentro de las actividades previstas para divulgar la Semana de la Geografía.

Todo esto es posible gracias a OpenStreetMap (OSM), la plataforma de cartografía colaborativa global, una suerte de Wikipedia de mapas en la que cualquier persona desde su casa puede conectarse a esta aplicación y digitalizar elementos de interés sobre imágenes de satélite. «A veces se utilizan imágenes tomadas por encargo por agencias espaciales justo después de un evento, como sucedió con el terremoto de Myanmar, de forma que nosotros sobre esa fotografía dibujamos o digitalizamos los elementos clave», señala.

De cara a la nueva jornada, el cartógrafo lamenta no conocer cuáles pueden ser las opciones a rastrear «porque hay demasiadas posibilidades». Ahora mismo la oenegé médica tiene abiertos en la República Democrática del Congo, en Costa de Marfil, en Afganistán, en El Chad o en Indonesia sin contar con los países en guerra.

«La variedad en la necesidad nunca es positiva, pues indica carencias en muchos puntos debido a conflictos o desastres recientes», recuerda al señalar que en la pasada edición se centraron en zonas de la India y y la frontera con China afectada por el corrimiento de tierras que dejó más de 33.000 muertos hace justo un año.

Elementos prioritarios

El investigador señala que esta convocatoria «también tiene un fin formativo» y que por eso se desarrolla en las aulas de la Universidad de Zaragoza aunque está abierto a cualquier interesado. «Queremos que nuestros estudiantes entiendan qué información es realmente valiosa en contextos de cooperación, puesto que en estos momentos es mucho más prioritario señalizar un punto de acceso a agua potable o una vía de comunicación que un accidente geográfico secundario», reconoce.

Por su parte, el coordinador de OSM en España, Miguel Sevilla, asegura que el encuentro igualmente suma una intención «divulgadora» para el público en general que permite difundir entre la sociedad la importancia de la información geográfica y también para concienciar sobre los conflictos y los desastres naturales a los que se enfrentan los países del Sur global.

Los especialistas reconocen que la geografía como disciplina tiene una imagen muy académica profundamente consolidada en el imaginario colectivo, pero que cuenta con una dimensión práctica en la que no se suele reparar a pesar de que su actividad tiene una implicación directa en el territorio. «A veces resulta difícil visibilizar exactamente de qué manera contribuimos a la sociedad y a través de qué herramientas específicas lo llevamos a cabo», indica el investigador.

En esta ocasión por primera vez se va a permitir la participación en línea en el taller solidario, algo que permitirá ampliar el radio de difusión que se alcanza con estas jornadas. «Se genera un ambiente muy interesante con perfiles variados: desde estudiantes, para quienes es una experiencia pedagógica de primera mano, hasta personas de más de 60 años con ganas de ayudar», narra Rodrigues. En la iniciativa del Mapatón también colaboran entidades como Geoinquietos de Zaragoza o la red mOtivaDoS de la propia universidad. «Es muy gratificante ver cómo la gente comparte varias horas de su tarde para contribuir a una necesidad inminente», señala.