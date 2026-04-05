Procesiones del Domingo de Resurrección en Zaragoza: horarios, itinerarios y recorridos
Una cofradía recorrerá las calles de la capital aragonesa
Real Hermandad de Cristo Resucitado y Santa María de la Esperanza y del Consuelo Procesión del Encuentro Glorioso
- Pasos: Cristo Resucitado (J. Albareda Agüeras, 1978) y Ntra. Sra. de la Esperanza (J. Albareda Agüeras, 1981).
- Recorrido: Iglesia Sta. Isabel (11:15), Manifestación, Alfonso I, plaza del Pilar (Encuentro Glorioso), Don Jaime, Santa Catalina, Arquitecto Magdalena, plaza de Los Sitios, Escar, p.o de La Constitución, San Ignacio de Loyola, P. María Ric, avda. de las Torres, Colegio PP. Agustinos (14:15*).
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