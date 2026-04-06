El Ayuntamiento de Zaragoza ya ha comunicado la continuidad del contrato de las piscinas amenazadas de cierre

El mantenimiento en la apertura de tres piscinas municipales en la capital aragonesa sigue en la cuerda floja. Aunque parece que el panorama poco a poco se va despejando debido a la condición de servicio esencial que tienen estas instalaciones. El Ayuntamiento de Zaragoza ha asegurado este lunes que la orden de continuidad en la gestión ya se ha comunicado a la empresa que se encarga de los espacios deportivos Palafox, Tenerías y Alberto Maestro, pese a que la entidad ha mostrado si intención de renunciar a la contrata.

Pese a los esfuerzos del consistorio para asegurar que la oferta de baño sigue adelante, fuentes sindicales apuntan a que todavía existe mucha incertidumbre y esperan que sea el día 14, cuando se junten con la dirección de la empresa para crear la comisión negociadora del erte, cuando conozcan la decisión adoptada por la empresa con respecto a la orden de continuidad enviada por el ayuntamiento.

El pasado viernes la empresa comunicó que tienen intención de recurrir esa orden y, por tanto, seguir adelante con el erte. Sin embargo, también se contempla la posibilidad de que se mantenga abiertas las puertas de las tres piscinas cumpliendo con el deseo municipal pero que acaben acudiendo a los tribunales para que sea un juez el que decida sobre la continuidad en la prestación de este servicio.

En las últimas semanas el problema generado por la renovación contractual de estas instalaciones se ha seguido embrollando. El miércoles, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, firmó en la sesión extraordinaria de Gobierno la orden de continuidad que obliga a la actual gestora, la UTE Instalaciones Deportivas Zaragoza (Salzillo-Imesapi) a seguir prestando el servicio de taquillas, mantenimiento y socorrismo de los CDM Alberto Maestro, Tenerías y Palafox, donde hay una amenaza de cierre a partir del 30 de abril, día en el que caducan los contratos actuales. Desde la concesionaria aseguran a este periódico que recurrirán esta orden.

En el expediente aprobado se reconoce que el plazo de dicha licitación acaba a finales de mes y que no cabe ninguna prórroga excepcional, pero al considerarlo un servicio «esencial», el consistorio se ve facultado para aplicar una ampliación «forzosa» del servicio que ha sido comunicada este mismo lunes. Pese a todo, la gestora asegura que el ayuntamiento no ha consensuado una ampliación del contrato, por lo que están abiertos a la vía del recurso.

Según explicaron, los precios propuestos por el consistorio suben muy poco si se tiene en cuenta que los costes laborales se han incrementado un 20% desde 2021, cuando se formalizó la adjudicación que ahora termina.

El origen del enfrentamiento se puede situar a principios de febrero cuando la empresa le comunicó al Ayuntamiento de Zaragoza su intención de no seguir con el servicio una vez finalizase el contrato. Más tarde, se abrió a seguir haciéndolo siempre y cuando las condiciones económicas mejorasen, algo que, parece, no ha sucedido.

Esta misma UTE es la gestora del mismo servicio (control de accesos, mantenimiento y socorrismo) de otros dos importantes pabellones, el Siglo XXI y el José Garcés. El Gobierno municipal también tiene previsto aprobar otra orden de continuidad para garantizar, hasta que se produzcan las licitaciones y adjudicaciones, el servicio. Por el momento insisten desde el consistorio que las piscinas no cerrarán.