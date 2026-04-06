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Google Maps vuelve a perder los autobuses de Zaragoza: ¿Dónde están las rutas?

La aplicación de geolocalización vuelve a omitir las rutas de los vehículos de Avanza en Zaragoza, impidiendo a los usuarios la consulta de horarios y trayectos

Uno de los trayectos de Google Maps en los que no se tienen en cuenta los buses urbanos para los trayectos.

Uno de los trayectos de Google Maps en los que no se tienen en cuenta los buses urbanos para los trayectos. / El Periódico de Aragón

David Chic

David Chic

Zaragoza

Lo que parecía un incidente resuelto tras su aparición en enero ha vuelto a penalizar a los usuarios del transporte público en Zaragoza. Este mes de abril, el error técnico que invisibiliza las rutas de los autobuses urbanos de la capital aragonesa en los trayectos sugeridos por Google Maps ha regresado, dejando a los viajeros sin una de las principales herramientas de planificación digital por segunda vez en lo que va de año.

De este modo, al consultar hoy la ruta más rápida desde la Agencia Estatal de Meteorología hasta el campus del Actur, la aplicación vuelve a sugerir únicamente combinaciones de líneas metropolitanas y el tranvía. Lo mismo sucede en trayectos transversales como pueda ser un viaje desde el pabellón Príncipe Felipe a la biblioteca Vientos del Pueblo del barrio del Oliver. La red de autobuses urbanos gestionados por Avanza ha vuelto a esfumarse de las opciones de búsqueda.

A pesar de este vacío digital, el servicio funciona con total normalidad a pie de calle, manteniendo sus frecuencias y recorridos habituales. Sin embargo, la persistencia de este fallo en abril ha reavivado las quejas y la incertidumbre en redes sociales, especialmente entre quienes dependen de la plataforma para calcular sus tiempos de desplazamiento.

Según fuentes municipales, la causa de esta reincidencia sigue vinculada a un desajuste técnico en el procesamiento de los datos GTFS (General Transit Feed Specification). Este estándar es el lenguaje que permite a Avanza compartir sus rutas y horarios con Google.

Aunque en la primera semana de enero los cambios de red de la última noche del año fueron el detonante de la desconexión, la repetición del error en esta primera semana de abril se debe a una actualización rutinaria de los horarios. Según explicaron, el protocolo de Google Maps es estricto: si detecta errores de sincronización o datos que considera desactualizados, activa un mecanismo de seguridad que elimina la opción de transporte por completo para evitar ofrecer itinerarios erróneos.

A la espera de que la comunicación entre los servidores de la operadora y la plataforma tecnológica se restablezca de forma definitiva, Google Maps sigue trazando rutas incompletas que obvian los buses rojos y verdes, ya sea para ir del hospital Miguel Servet al museo Pablo Serrano o de la estación de Delicias al cementerio de Torrero.

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Ante esta situación, desde el consistorio recomiendan a los ciudadanos recurrir a las fuentes que no dependen de validaciones externas de terceros al menos hasta que se recupere la sincronización oficial. Por eso destacan la necesidad de utilizar para consultar los trayectos la app oficial de Avanza Zaragoza en la que se pueden conocer los tiempos reales y desvíos que afectan a los autobuses municipales. Lo mismo sucede con el portal del Consorcio de Transportes (CTAZ), cuya base de datos se mantiene operativa y actualizada al margen de los problemas de comunicación con Google.

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