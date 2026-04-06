Una de las heladerías más emblemáticas de Zaragoza abre su tercer local en el Actur: "La espera ha terminado"

Tras el adiós del cierzo y una repentina subida de temporaturas en Aragón en general, pero con especial énfasis en la provincia de Zaragoza, las terrazas y paseos se han vuelto a abarrotar, más en unos días festivos de Semana Santa en los que miles de turistas han acudido a la comunidad. Con ello el espíritu español ha salido a la calle: un vermut al sol, café con leche y hielo y, por qué no, un buen helado de postre. Respecto a esta comida tan fresca, la capital aragonesa vio en los últimos días cómo una emblemática heladería abría su tercer local en la ciudad en uno de los barrios con más actividad del territorio.

Se trata ni más ni menos que la Heladería Ferrara, cuyos trabajadores llevan vendiendo cucuruchos y tarrinas de sabores desde hace 30 años en varios puntos de Zaragoza. Su primer local nació en la avenida de Fernando El Católico 14 allá por 1996. Dio un salto hace dos años abriendo su segundo local en una de las vías más históricas de la ciudad, en plena calle Alfonso, y fue aquí donde sus helados artesanales se catapultaron a la fama que tienen hoy en día y que les ha llevado a abrir otro más en el Actur.

Fue hace tres días cuando esta firma al más puro estilo italiano abrió las puertas de su nueva heladería en la calle Idelfonso Manuel Gil, con el fin de llevar este ambiente veraniego y refrescante a uno de los barrios con más actividad comercial de Zaragoza.

Esta apertura, como bien han hecho en un par de ocasiones desde Ferrara, ha venido acompañada de un regalo a cuenta de la casa: 100 helados gratis para el primer centenar de clientes. Una especie de tradición que cumplieron con creces, más en unas fechas donde la gente aprovecha su tiempo libre para hacer otro tipo de planes de ocio.

Desde las redes sociales del propio negocio han querido expresar sus ganas de esta inauguración un tanto exprés, esto debido a alguna traba con la logística a la hora de tener todo el equipamiento frigorífico necesario para funcionar al 100%. "Nos hace mucha ilusión disfrutar esta apertura con vosotros, como siempre", expresan en su reel de Instagram.

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Con este nuevo local en el Actur, Heladería Ferrara consolida su crecimiento en Zaragoza y se reafirma como uno de los referentes del dulce artesanal en la ciudad, justo en el momento en el que el buen tiempo invita a cambiar rutinas y a recuperar pequeños placeres al aire libre. A falta de que el calor apriete aún más en los próximos meses, todo apunta a que sus vitrinas seguirán siendo parada obligatoria para vecinos y visitantes en busca de un respiro fresco en plena primavera adelantada.