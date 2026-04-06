Isabel, la lotera del Coso que ha dado un premio histórico en Zaragoza: "Es una pasada, son más de 2.000 millones de pesetas"

La capital aragonesa lleva unos meses de racha. Los premios de azar se multiplican y apenas quince días después de que Zuera fuera agraciada con 17 millones de euros del Cupón del Día del Padre de la ONCE, este sábado fue la capital aragonesa la agraciada con el sorteo de La Primitiva, que deja un premio de casi 14 millones de euros para un único acertante en su sorteo de este sábado 4 de abril. La suerte ha caído en la Administración de Lotería número 1 de Zaragoza, Doña Isabel, ubicada en el Coso número 23.

"Este es el mayor premio de la Primitiva que ha habido en Zaragoza, en toda la historia", confirma la propietaria de la administración, Isabel Lalmolda. Aún no se hace a la idea de la enorme cantidad que ha repartido. "Es una pasada, son más de 2.000 millones de pesetas", calcula. "Nosotros ya estábamos contentos con esta rachica que vamos llevando, de que vamos dando premio, al poco tiempo otro premio, otro premio, otro premio... Ese es el ritmo que nosotros queremos mantener. Pero este premio ha sido una alegría muy grande, la verdad", confirma la responsable que ya se encuentra pensando en la campaña de lotería de Navidad. Muchos clientes, sobre todo extranjeros, ya preguntan por los décimos y ya se acumulan los encargos aunque todavía no esté a la venta.

"No sabemos quién ha sido, o si incluso la persona no se ha enterado, o si va a venir aquí y se va a enterar aquí de sorpresa", explica. Lalmolda está acostumbrada a repartir premios (aunque no de esta cantidad) y celebra el "barullo" que este lunes ha tenido en la puerta de la administración. "Hay gente muy despistada y es posible que el ganador todavía no lo sepa", afirma.

En las ventanillas de la administración este lunes prima la sorpresa y la emoción. "Si me tocara algo así yo creo que lo repartiría entre la familia", explica uno de los clientes que juega todas las semanas. Como al resto de los curiosos que se han acercado a saludar y felicita a la propietaria, hasta ahora la suerte les ha sido esquiva. "La verdad es que nunca me ha tocado ni un pellizco", lamenta otro de los habituales.

La administración de lotería del Coso de Zaragoza es la más antigua de la ciudad. Según cuenta Lalmolda en su origen estaba instalada en el corazón del Tubo y muchos clientes de los años sesenta aún guardan esa memoria. "Algunos forasteros vienen a pedirnos números porque sus abuelos nos compraban cuando estaban haciendo la mili en la ciudad, siempre hemos estado trabajando", recuerda.

En la pasada lotería de Navidad la administración ya repartió un quinto premio. Una llamada a la suerte que se suma a los pellizcos y gordos entregados anteriormente, puesto que el historial reciente de historial de éxitos contempla un segundo premio de la Lotería de Navidad en 2014, seguido en 2015 por un quinto premio en el mismo sorteo. En 2016, la fortuna volvió a sonreírles con el Gordo de El Niño.

Tras un tercer premio de Navidad en 2019, la administración continuó sumando fortuna. En 2020 repartió un tercer premio del Extra de Verano y en 2021 entregó tanto el Gordo del sorteo del 14 de enero como un pleno al quince en la Quiniela. Recientemente, su racha ha seguido activa con un Gran Premio de la Bonoloto en 2022 y un segundo premio en el sorteo del 6 de julio de 2023. Ahora el listado suma el mayor premio entregado en la ciudad. En concreto, estos 13.814.859 euros de la Primitiva.