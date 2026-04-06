La letra pequeña del IRPF en Aragón: errores, deducciones y consejos útiles

La campaña de la renta vuelve a abrirse paso en Aragón con una realidad que se repite cada año, pero que rara vez se explica del todo. La factura fiscal no depende únicamente de cuánto se gana, sino de cómo se declara. En un sistema cada vez más condicionado por deducciones específicas, requisitos formales y pequeños detalles administrativos, la diferencia entre pagar o cobrar puede residir en gestos aparentemente menores, como la forma de pago de un gasto o la revisión o no del borrador.

De ello dependerá la respuesta al gran dilema de todos los años: cuánto toca recuperar o pagar al fisco. A esa pregunta se enfrentarán en las próximas semanas y meses los más de 800.000 aragoneses que deben rendir cuentas con el fisco por el IRPF de 2025.

El pasado ejercicio fiscal fueron concretamente 802.345 contribuyentes los que presentaron su declaración de la renta en la comunidad, un 1,69% más que el año anterior. Una radiografía que anticipa, a falta de datos oficiales, un volumen similar para la campaña que ahora comienza. No es un trámite menor. En el último ejercicio, casi dos de cada tres declaraciones presentadas en Aragón -el 64% del total- salieron a devolver, con un total de 395,9 millones de euros retornados a los contribuyentes de Zaragoza, Huesca y Teruel. El 36% restante tuvo que pasar por caja.

Más allá del resultado final, la clave está en cómo se llega a esa cifra. El tramo autonómico del IRPF no ha cambiado de forma radical, pero sí ha consolidado un modelo donde las diferencias se juegan principalmente en familia, educación y territorio. «Las deducciones que más suelen notarse en la práctica son las de libros de texto y material escolar, los gastos de guardería y, en algunos casos, la compra de vivienda en municipios pequeños», explica Carmen González Alcusón, experta fiscal del Colegio de Gestores Administrativos de Aragón y La Rioja.

En la práctica, esto se traduce en beneficios fiscales por gastos escolares, guarderías o cuidado de dependientes. También en incentivos a la compra de vivienda en pequeños municipios, especialmente para jóvenes. «Si tienes hijos en Primaria o ESO puedes aplicar una deducción por libros y material escolar, y si son menores de tres años y van a guardería, también hay una deducción con un tope por cada niño», detalla.

Deducciones

A ello se suma una fiscalidad que intenta, con resultados desiguales, combatir la despoblación. «Existe una deducción por compra o rehabilitación de vivienda en núcleos rurales, y otras ligadas a residencia en zonas con riesgo extremo de despoblación», apunta.

Aunque sin grandes reformas, Aragón sí ha incorporado ajustes recientes. Desde 2024, destacan dos nuevas deducciones. Una por clases de refuerzo escolar y otra por formación para menores con discapacidad. Pero hay un cambio menos visible y mucho más determinante: la forma de pago. «Muchas deducciones autonómicas exigen que el pago se haga por tarjeta, transferencia, cheque nominativo o ingreso en cuenta. Es decir, que deje rastro bancario», advierte González Alcusón. La recomendación es clara. «Siempre que vayas a pagar algo que podría dar derecho a deducción, hazlo por un medio bancario y guarda justificantes», precisa.

Ese requisito formal se ha convertido en uno de los principales riesgos para el contribuyente aragonés. «El error más frecuente consiste en tener la factura y haber realizado el gasto, pero haberlo pagado en efectivo», explica la experta. Y la consecuencia es directa. «No se puede aplicar la deducción autonómica, aunque el gasto sea real», apunta. Un detalle aparentemente menor que, en una comunidad donde la mayoría de declaraciones salen a devolver, puede marcar la diferencia entre recibir dinero o perderlo.

Más allá de las más conocidas, el sistema aragonés incluye deducciones que pasan desapercibidas o que apenas se aplican. Entre ellas, la rebaja fiscal por residencia en municipios con riesgo extremo de despoblación, los beneficios por inversión en empresas de nueva creación o los incentivos por arrendamiento de vivienda social. «Son deducciones que en el día a día no se aplican habitualmente, bien por desconocimiento o por exigir requisitos muy específicos», señala. Incluso algunas pueden generar confusión, como la deducción por transporte público o alquiler de bicicletas, cuya aplicación efectiva depende aún de desarrollo reglamentario. Otro de los puntos críticos de la campaña es el uso del borrador, cada vez más automatizado y cada vez más asumido como definitivo. Pero no lo es. «Tiene naturaleza meramente informativa», recuerda la experta. «Confirmarlo no libera al contribuyente del deber de declarar correctamente si faltan datos o hay errores», advierte. De hecho, muchas situaciones obligan a modificarlo, como atrasos salariales, alquileres y amortizaciones, compensación de pérdidas o ayudas públicas. «Son casos en los que no basta con confirmar el borrador, hay que ajustar la declaración», insiste.

En la práctica, los errores no suelen estar en lo básico, sino en lo accesorio. «Las ganancias patrimoniales, ayudas públicas o determinadas pérdidas son focos habituales de omisión», explica. Especial atención merecen los alquileres. «Las amortizaciones utilizadas en inmuebles arrendados son objeto de comprobación por parte de la Agencia Tributaria», destaca. También las rentas internacionales o exentas con progresividad pueden complicar la declaración y exigir un tratamiento más técnico.