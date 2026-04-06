PSOE y PP se enzarzan por las viviendas sindicales en Zaragoza: qué se ha hecho y cuánto se ha invertido en los últimos años

A vueltas con las viviendas sindicales en Zaragoza. La concejal del grupo municipal del PSOE en el ayuntamiento y presidenta de la Junta de Distrito de Las Fuentes, Marta Aparicio, ha presentado este lunes una moción que exige el impulso de políticas públicas para revitalizar la zona de Andrea Casamayor, un espacio que, según los socialistas, ha experimentado una situación de "deterioro" en los últimos años. Una revitalziación que ha hecho extensible a otros grupos urbanos de la capital. El Gobierno del PP liderado por Natalia Chueca le ha ha respondido que han destinado a la rehabilitación residencial más de 50 millones de euros que han conllevado una inversión total regenerada de 103,8 millones de euros.

Según la edil del PSOE, estas políticas deberán actuar de "una manera integral, combinando actuaciones urbanísticas, sociales y comunitarias, tal y como piden los vecinos", ha informado el partido en una nota de prensa.

La moción de los socialistas, dividida en seis puntos, recoge "medidas realistas, no inalcanzables ni presupuestariamente complicadas" para recuperar esta zona de Las Fuentes que "ha sido objeto de muchas promesas, con intervenciones superficiales y coincidiendo con períodos electorales y una gestión llena de excusas y con falta de voluntad política", ha destacado la concejal.

La moción insta al ayuntamiento a impulsar un plan de intervención en las zonas comunes y espacios públicos, que incluya la reparación de aceras y pavimentos deteriorados, el mantenimiento de zonas verdes, la mejora de la accesibilidad universal y la adecuación de espacios de convivencia vecinal.

También, una evaluación técnica del estado de las redes de saneamiento y abastecimiento, planificando la renovación progresiva para prevenir averías y mejorar las condiciones de salubridad.

La moción contempla la revisión y mejora del alumbrado público, programas de rehabilitación de viviendas y edificios, así como el refuerzo al acceso a ayudas públicas y el asesoramiento a las comunidades de vecinos y mayor presencia de la Policía Local.

"No puede ser que, en esta ciudad, cada vez más, haya ciudadanos de primera y de segunda”, ha señalado Aparicio, que ha añadido que en esta zona de Zaragoza hay "deficiencias y grave deterioro".

El PSOE no hizo "prácticamente nada", según el gobierno municipal

En respuesta, el gobierno de la ciudad ha afirmado que desde el PSOE, durante sus años de mandato, tanto en el Ejecutivo autonómico como en el consistorio, "no hicieron prácticamente nada" por este entorno.

A esta crítica, han añadido que ha sido el gobierno municipal de Jorge Azcón y, después, el de Natalia Chueca, el que ha impulsado "ayudas para 10.668 viviendas" y que, desde 2019, las distintas líneas, tanto de fondos europeos como propios, "han destinado a la rehabilitación residencial más de 50 millones de euros que han conllevado una inversión total regenerada de 103,8 millones de euros".

Por otro lado, han observado que, en lo que respecta a las tuberías se saneamiento de la zona, el ayuntamiento y Ecociudad han intervenido, 'motu propio' o mediante avisos de vecinos, en las infraestructuras de propiedad municipal, sin poder hacerlo en las de carácter privado, dentro de los espacios o edificios de titularidad particular.