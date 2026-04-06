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Zaragoza adelanta la campaña contra las garrapatas en 40 parques, plazas y zonas caninas

El Ayuntamiento inicia los tratamientos tras una primavera lluviosa y un aumento de la vegetación que han favorecido su proliferación

Un trabajador municipal realiza un tratamiento contra la garrapata en el parque Bruil de Zaragoza.

Un trabajador municipal realiza un tratamiento contra la garrapata en el parque Bruil de Zaragoza. / Ayuntamiento de Zaragoza

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

El Instituto Municipal de Salud Pública de Zaragoza pone en marcha desde este lunes, 6 de abril, su habitual campaña de tratamiento preventivo contra la aparición de garrapatas en parques y zonas caninas de la ciudad.

Este año, la actuación se ha adelantado debido a que la primavera lluviosa ha favorecido un crecimiento más temprano de la vegetación en algunos espacios verdes, un contexto que puede propiciar la presencia de estos parásitos.

Los tratamientos se desarrollarán de forma progresiva en alrededor de 40 parques, plazas y zonas ajardinadas de Zaragoza.

Precaución en las zonas recién tratadas

Los trabajos de desinsectación se están realizando en puntos acotados y debidamente señalizados, por lo que desde el Ayuntamiento se insiste en la importancia de respetar el balizamiento.

Además, se recomienda a los propietarios de mascotas que extremen la precaución si pasean cerca de áreas recién tratadas y que eviten que los animales entren en esos espacios hasta que finalicen las actuaciones.

Las garrapatas pueden transmitir enfermedades

Aunque la mayoría de las picaduras suelen ser inofensivas, la garrapata puede actuar como vector de transmisión de enfermedades y suele aparecer con mayor frecuencia cuando suben las temperaturas.

Para reducir su proliferación, el Instituto Municipal de Salud Pública ha reforzado en los últimos años este tipo de tratamientos preventivos en distintos puntos de la ciudad.

La consejera de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, ha subrayado la importancia de esta campaña y ha señalado que “con esta campaña, que se va a desarrollar durante al menos este mes, los dueños de perros van a poder pasear y disfrutar de los parques con mayor tranquilidad”.

Cerca de 40 parques y plazas de Zaragoza incluidos en la campaña

Entre los espacios en los que se actuará figuran Plaza de los Sitios, Parque Bruil, Parque Tío Jorge, Santa Isabel, Castillo Palomar, Parque de las Delicias, Parque del Barranco, Ciudadano Kane, Parque de los Pinares, Macanaz, Torre Ramona, los parques de Lisboa, Atenas y Ben Hur, Parque 30 de Septiembre, La Chopera, Isla Gomera, Villa de Pau, Roberto Camardiel, Los Poetas, Villa de Chiprana, Jotero Jesús Gracia, Ricardo Mur, Marco Polo, Teresa Perales, Teresa Serrato, Ciudad Jardín, Parque Miraflores, Canódromo, Ildefonso Manuel Gil, Pablo Casal, Margarita Xirgu, Jardines de Taifa Saraqusta, Plaza de José María Forqué, Oviedo y Calle Melilla, Parque de la Aljafería, Parque Grande José Antonio Labordeta, Parque Pignatelli y Parque de La Granja.

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En algunos de estos enclaves, y debido a su gran extensión, los tratamientos se realizarán en diferentes fases hasta el mes de mayo o incluso principios de junio.

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