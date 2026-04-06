Los zaragozanos Madison ganan en casa con su Pink Paradise y lideran la ruta hacia la Mejor 'smash burger' de España

La hamburguesería zaragozana Madison lo ha vuelto a hacer en casa. Su Pink Paradise ha sido la preferida de los vecinos en los 19 días que la gira de The Champions Burger ha parado en la capital aragonesa. El establecimiento, que ya se llevó la victoria en Zaragoza en la edición de diciembre, también ha sido el “Favorito local” y lidera la ruta hacia la Mejor smash burger de España.

Como homenaje a la gira California Dreaming, inspirada en la costa oeste de Estados Unidos, la hamburguesa incorpora un brioche rosa con polvo Paradise, un guiño que ha llamado mucho la atención entre los miles visitantes que se han acercado a la zona Expo.

Además, la hamburguesa ha convencido por su sabor, gracias a una receta muy cuidada con fat smash de chuletón como base, acompañado de carrillada ibérica cocinada a baja temperatura, guanciale italiano caramelizado y queso chédar madurado fundido sobre la carne. A la preparación se suman los beiconcitos, la crema agria y la salsa Malibú, que aporta el toque final.

Gran ambiente toda la Semana Santa

Miles de seguidores del mayor festival gastronómico de hamburguesas gourmet de Europa se han acercado a la zona Expo estos días, coincidiendo con la Semana Santa y el gran ambiente que se vive en estas fechas. Convertido en un fenómeno gastronómico, como subrayó la alcaldesa, Natalia Chueca, en la inauguración, el evento “se va consolidando año tras año y tiene un gran éxito entre los zaragozanos que responden siempre de forma muy multitudinaria”.

En segunda posición, sube al podio el establecimiento Rico, llegado desde Almería, con La Ganadora, una propuesta que ha peleado el triunfo hasta el final gracias a una combinación potente y muy equilibrada. Su receta apuesta por un pan brioche artesanal que envuelve un fat smash de wagyu selección gourmet, acompañado de beicon caramelizado, lluvia de queso parmesano, cebolla crujiente y chédar fundido. Todo rematado con su inconfundible salsa Rico, que redondea una hamburguesa que va a destacar en esta gira.

Cierra el top 3, la hamburguesería madrileña Dalú, con The Legend, que se ha ganado su nombre en el festival con una combinación de pan brioche, carne smash de ternera y queso chédar americano, sobre los que se añade una jugosa costilla deshilachada al estilo Texas. Mermelada de beicon, cebolla frita y una intensa salsa de beicon ahumado rematan una hamburguesa de sabor profundo, con toques dulces y crujientes que la hacen legendaria.

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Tras su paso por la ciudad, The Champions Burger llevará ahora la competición de California Dreaming hasta Logroño, del del 8 al 19 de abril, donde continuará la búsqueda de la Mejor smash burger del país.