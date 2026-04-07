Cuándo acabarán y cómo marchan: estas son las obras de calles en Zaragoza

Zaragoza se encuentra inmersa en un proceso de transformación de la escena urbana que tiene en este 2026 uno de sus momentos más complicados puesto que se solapan, al mismo tiempo, varias obras de gran envergadura y en calles críticas para el tráfico y el paso de autobuses. El objetivo es poder concluir casi todas estas reformas entre este año y principios del que viene para poder llegar a mayo del 2027, cuando hay elecciones, con el máximo de cintas cortadas.

Avenida Valencia

Las obras en la avenida Valencia comenzaron a mediados de enero y a finales de abril concluirá la primera de las fases, que se centra sobre todo en el extremo de esta calle con Goya, si bien ya se comenzó a trabajar también en la otra punta, en la conexión con San Juan Bosco. El cronograma de la obra está así planteado: iniciar los trabajos por las puntas y después ir moviendo hacia el centro. Lo último será crear la nueva plaza peatonal en la intersección con Fueros de Aragón.

En las próximas semanas, cuando comience la nueva fase de las obras, tendrán que desviarse dos líneas de autobuses: la 22 y la Ci3. El motivo es que tendrá que cortarse al tráfico la intersección con las calles Tomás Bretón y García Sánchez. La duración total de las obras de reforma de la avenida Valencia es de un año y durante todo este tiempo estará cerrada al paso de coches.

Javier Río

Plaza San Miguel y Coso

Las obras de la plaza San Miguelvan con algo de retraso con respecto a lo previsto, entre otras cosas por el hallazgo de restos arqueológicos y las fuertes lluvias que cayeron durante el invierno. Estaba previsto que fuera en las próximas semanas cuando finalizaran los trabajos de reurbanización de este entorno, aliviando así por fin a los comerciantes, pero no será hasta mayo por lo menos cuando la plaza comience a despejarse y ni entonces estará del todo terminada. Las obras comenzaron aquí el 20 de octubre.

El retraso en esta fase de la reforma no va a suponer, eso sí, que no vayan a comenzar las obras en el Coso, cuya remodelación forma parte del mismo proyecto que la plaza San Miguel. Es más, las obras ya han saltado de la calle Espartero y están situadas ahora mismo en la conexión con el Coso Bajo. En unas semanas se moverán al otro extremo de la calle y se comenzará a obrar en la conexión entre esta céntrica vía y la calle Don Jaime I. El objetivo es que todo este entorno esté terminado y con su imagen renovada en el primer trimestre de 2026.

Las riberas del Huerva

Es una de las obras más complejas de las que está en marcha en la ciudad, si bien ya se han superado los momentos más críticos, como fue la colocación de un gran colector que obligó a cerrar el tráfico en algunos tramos del camino Las Torres durante semanas. La reforma de las riberas del Huerva abarca en esta primera intervención dos tramos muy amplios del río: el primero va desde los antiguos viveros de Sopesens y la Gran Vía y el segundo desde Miguel Servet hasta la desembocadura.

En estos dos tramos concluyó ya la fase 1, la menos vistosa de las obras y que incluía la construcción de infraestructuras de saneamiento y control de calidad del agua. El ayuntamiento trabaja por tanto ya en la fase 2, que supone crear nuevos parques, plantar el nuevo arbolado... Es decir, construir lo que los ciudadanos van a poder disfrutar.

En este sentido, el tramo 2 (Miguel Servet-desembocadura) va más avanzado puesto que resulta más sencillo. Su ejecución se sitúa por encima ya del 40% y está previsto que a finales de año pueda estar acabado. El tramo 1 (Parque Grande-Gran Vía) es mucho más complejos puesto que incluye intervenciones no solo en la ribera sino también en ocho calles (siendo Manuel Lasala la que más se transformará) y la creación de varios parques nuevos. Los cronogramas, informa el consistorio, se van cumpliendo no sin dificultad ya que este invierno el Huerva ha sufrido crecidas. La reforma de esta zona concluirá a principios de 2027.

Portillo

Las obras del Portillo no las ejecuta el Ayuntamiento de Zaragoza, sino Zaragoza Alta Velocidad, una empresa pública conformada por el Estado (50%), el Gobierno de Aragón (25%) y el propio consistorio (25%). La reurbanización de este entorno sufrió leves retrasos en su inicio puesto que algunas ejecuciones, como la tala de árboles, se demoraron más de lo previsto por los contratistas.

En estos momentos, además, las obras -que deberán terminar en el primer trimestre de 2027- prosiguen pero a la espera de saber si podrán derribar el edificio de la antigua oficina de Correos de Anselmo Clavé, ya que la dirección general de Patrimonio Cultural de la DGA todavía no ha decidido sobre su catalogación. Si se protege, no se podrá demoler habrá que modificar el proyecto para integrar el inmueble en el diseño del nuevo parque y las calles.

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En los barrios

En otros puntos de la ciudad están en obras las calles Oeste, Ibón de Astún, Matadero y Utrillas, que concluirán en los próximos meses. Mucho antes habrán comenzado ya los trabajos para reformar integralmente Pedro Cerbuna, en el distrito Universidad, donde las máquinas entrarán próximamente. En Doctor Iranzo, Las Fuentes, habrá que esperar, sin embargo a que pase el verano.