La Aemet confirma el cambio brusco en el tiempo en Zaragoza: vuelven las lluvias y los termómetros bajarán hasta 14 grados

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) confirmó hace unos días que Zaragoza iba a vivir una semana completamente veraniega con temperaturas que incluso van a superar los 30 grados. Mientras el resto de España se prepara para recibir un nuevo frente que ya se deja notar por el oeste, el anticiclón seguirá instalado en la capital aragonesa hasta el fin de semana cuando vuelvan las precipitaciones acompañadas de un descenso brusco en las temperaturas.

La montaña rusa climatológica que se va a vivir en Zaragoza esta semana también se expandirá a otras zonas de Aragón como el Pirineo, donde se pueden llegar incluso a alcanzar los 25 grados a finales de semana. Sin embargo, la Aemet ya ha confirmado el día exacto en el que cambiará por completo el tiempo en toda la comunidad gracias a la llegada de un frente frío que vendrá acompañado de fuertes rachas de viento.

Según la previsión actual de la Aemet, Zaragoza pasará en 24 horas de vivir la jornada más calurosa del 2026 a sacar de nuevo el paraguas y vivir el regreso de un cierzo, que hizo mella en la ciudad durante casi toda la Semana Santa. El viernes 10 de abril, la capital aragonesa podrá superar por primera vez este año los 30 grados con una mínima de 12. Una jornada completamente veraniega que volverá a sacar a los zaragozanos a los parques, jardines y terrazas.

Una persona junto a un contenedor movido por el cierzo en Zaragoza / MIGUEL ANGEL GRACIA / EPA

14 grados menos

Sin embargo, el tiempo cambiará por completo el fin de semana. Un nuevo frente frío, que ya ha dejado este martes lluvias en el oeste, llegará a Aragón y traerá precipitaciones a partir del sábado a Zaragoza, Huesca y Teruel. Según la Aemet, hay un 80% de probabilidad de lluvia en la capital aragonesa con un descenso de los termómetros de hasta cinco grados.

El día más frío de la semana en Zaragoza será sin ninguna duda el domingo 12 de abril cuando la lluvia y el fuerte viento del noroeste hagan caer las temperaturas. Con un 95% de probabilidad de lluvia y unas rachas de viento que podrían superar los 30 kilómetros por hora, la jornada volverá a ser plenamente invernal. Las máximas se anclarán en los 12 grados y las mínimas en 7, es decir, los termómetros registrarán 14 grados menos en tan solo 24 horas.

Varias personas se protegen de la lluvia con paraguas en Zaragoza / Jaime Galindo / EPA

¿Vuelven las nevadas?

En el resto de Aragón, las mínimas podrían quedarse nuevamente en los 0 grados. Por ejemplo, en Teruel pasarán de los 29 grados el viernes a los 0 de la madrugada del domingo al lunes. En la provincia turolense, la cota de nieve se situará el domingo en los 1300 metros lo que podría hacer caer algún copo en localidades como Albarracín, Griegos, Valdelinares o Javalambre.

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Lo mismo pasará en los pueblos más fríos del Pirineo como por ejemplo Canfranc o Benasque, donde se volverán a registrar temperaturas negativas el lunes por la noche, aunque, por el momento, no están previstas nevadas en el norte de la provincia de Huesca donde la cota de nieve se situará en los 1.200 metros tal como indica la Aemet.