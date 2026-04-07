El Ayuntamiento de Zaragoza y Natalia Chueca condenan las pintadas en un local taurino y anuncian acciones legales
La alcaldesa defiende la tauromaquia como parte del legado cultural de la ciudad, condena los actos vandálicos y llama al respeto de las tradiciones
El Ayuntamiento de Zaragoza y su alcaldesa, Natalia Chueca, han mostrado su más enérgica condena tras las pintadas realizadas en un local cedido a la asociación taurina Mar de Nubes por el propio consistorio. Así, fuentes municipales han denunciado este “ataque directo a la tauromaquia y a todo lo que representa”. Asimismo, la alcaldesa ya ha dado instrucciones para reparar los daños una vez se formule la denuncia correspondiente por parte de esta asociación.
Además, el Ayuntamiento de Zaragoza ha confirmado que tiene previsto incorporarse a la denuncia de la asociación para reclamar el coste de la reparación en el caso de que la Policía Nacional localice a los autores.
“Zaragoza es una ciudad orgullosa de sus raíces, de su historia y de sus tradiciones. La tauromaquia forma parte de nuestro legado cultural, de una herencia que ha sido transmitida de generación en generación y que constituye una expresión legítima de la identidad de muchos ciudadanos”, ha apuntado Natalia Chueca, quien ha incidido en la importancia de “defender nuestra libertad y nuestra historia porque no podemos aceptar que minorías intolerantes pretendan imponer su visión mediante el ataque, el insulto o la destrucción del patrimonio común”.
En este sentido, la alcaldesa ha realizado un llamamiento a la responsabilidad, al respeto de las tradiciones y a la “defensa firme de los valores que han construido la sociedad en la que vivimos”.
La Escuela Taurina Mar de Nubes viene utilizando este espacio de carácter municipal, cedido por el ayuntamiento, para el fomento, la difusión y defensa de la tauromaquia, así como la gestión de la escuela para el aprendizaje de los futuros profesionales. El inmueble está situado en el barrio del Actur-Rey Fernando, en la plaza Ortilla número 8.
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