Un conductor casi provoca un accidente en la A-2 de Zaragoza al rebasar una línea continua

Las redes sociales vuelven a dar crédito a la cantidad de peligros que uno se puede encontrar en las carreteras españolas. Una de las cuentas más virales de dashcams, vídeos breves en el que se muestran momentos de peligro, tensión o incluso diversión en el asfalto, ha vuelto a poner a Zaragoza en el foco en una de sus últimas publicaciones, con una infracción en plena autovía en el que los conductores involucrados podrían haber acabado muy mal parados.

Esta cámara frontal muestra cómo el turismo está circulando con normalidad por la A-2 de la capital aragonesa, dirección Madrid, aunque estaba situado en el carril derecho, entrando a una bifurcación hacia el complejo comercial de Plaza. Es entonces cuando un turismo blanco que conducía en su carril contiguo se va acercando poco a poco, ya que está reduciendo la velocidad, sin en principio intenciones de incorporarse hacia la derecha.

Todo lo contrario, ya que en el momento exacto que desaparece las líneas continuas y ya no está permitido desviarse a esta vía comienza la incorporación, lenta, pero muy pegada al vehículo que portaba la dashcam. El conductor de dicho turismo reacciona rápido con un pequeño frenazo y una sonada pitada para este usuario en carretera que casi provoca un aparatoso coche en esta autovía, que por la velocidad a la que se obliga a ir a todo el mundo en ese tipo de carreteras, podría haber complicado más las circunstancias y haber desembocado en un accidente.

De fondo -algo que suele ser muy común en estas ocasiones- no se escucha ninguna recriminación ni insultos por parte de quien va al volante, sino a un hombre hablando de fondo, pero que resulta ser un vídeo de Tik Tok viral sobre una "broma pesada" a una supuesta "estafa telefónica". No se puede asegurar si este contenido estaba siendo escuchado o también visto, algo que puede suponer una distracción muy grande al usuario.

Posibles sanciones

A este tipo de maniobras se suma además una infracción clara de la normativa de tráfico en España: rebasar una línea continua, una marca vial que prohíbe expresamente cambiar de carril en ese punto por motivos de seguridad. Este tipo de acciones están catalogadas como infracción grave y conllevan, por lo general, una multa de 200 euros y la retirada de 4 puntos del carné de conducir.

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En casos en los que la maniobra genere una situación de riesgo evidente, como una incorporación forzada o un posible accidente, la conducta puede ser considerada más peligrosa dentro del marco sancionador. Además, si se detecta distracción al volante, como el uso del móvil, la sanción puede aumentar con otra multa de 200 euros y la pérdida de 6 puntos adicionales.