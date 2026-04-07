El festival Zaragoza Florece llega a su sexta edición con novedades importantes: "Nos va a sorprender"

El festival Zaragoza Florece llega este año a su sexta edición y, aunque todavía quedan algunas semanas para que tenga lugar este evento, la alcaldesa, Natalia Chueca, ha presentado ya las novedades de la cita para este 2026 para la que es una de las señas de su actividad política. Fue ella como concejala de Servicios Públicos, con Jorge Azcón al frente del consistorio, quien impulsó el primer Zaragoza Florece en 2021 con el objetivo de devolver la alegría a las calles después de la pandemia. Ahora, más de un lustro después, el consistorio se ha marcado el reto de mirar hacia atrás e inspirarse de nuevo en aquella pionera muestra.

Así, el lema de esta nueva edición es 'El jardín que imaginamos' en referencia, ha explicado Chueca, a esas ilusiones que sostuvieron a la sociedad en los meses posteriores al confinamiento. La sexta edición del Zaragoza Florece se celebrará del 21 al 24 de mayo y, entre las principales novedades está la ampliación del espacio destinado al festival, algo sin duda necesario dada la gran afluencia de gente que acude siempre hasta el parque José Antonio Labordeta. "Retomamos la ilusión del origen", ha resumido la regidora, acompañada por la concejala de Medio Ambiente, Tatiana Gaudes.

Natalia Chueca y Tatiana Gaudes, este martes en la presentación del Zaragoza Florece. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

A preguntas de los periodistas, la alcaldesa ha explicado que este festival cuenta con un presupuesto de 500.000 euros, de los cuales 360.000 euros, aproximadamente, los aportan patrocinadores y empresas privadas. "El coste para las arcas públicas es muy reducido y más si cabe cuando tenemos en cuenta la gran cantidad de gente que se acerca al parque durante esos días. La inversión en ese sentido es bajísima", se ha jactado la alcaldesa, a sabiendas de las críticas que despiertan este tipo de eventos entre la oposición y sus detractores políticos.

Como siempre, el Zaragoza Florece contará con un mercado de flores que cada vez despierta mayor interés entre los vendedores, ha asegurado la alcaldesa. "Los puestos se llenan en seguida", ha dicho. Sin embargo, entre las novedades de este año destaca el espacio denominado La placita by Enbotella, una zona que estará situada junto al monumento a la Exposición Hispano-Francesa (que hasta ahora no se había utilizado durante este festival) y que contará con su propia programación musical, así como con marcas invitadas. "Nos va a sorprender", ha asegurado la regidora.

Esculturas florales

Otra novedad importante será el jardín botánico Francisco Loscos, que se abre este año al festival tras su reforma integral. Este lugar acogerá conciertos y propuestas artísticas. Con respecto a las esculturas florales, uno de los principales atractivos de la cita, este año participarán artistas como Nicu Bocancea, Casa Protea, Alex Segura, Samuel Flores, David Córdoba, Bea Beroy, Clara Sanz, Carles J. Fontanillas, Carlos Curbelo, Zaragoza Dinámica y la Asociación de Floristas de Aragón.

Sus intervenciones ocuparán espacios emblemáticos del parque, desde la Escalinata del Batallador hasta la Fuente de Neptuno, pasando por el Puente de los Cantautores, Los Puentes de la Avenida Bearneses, La Calle Isabel Zapata Marín, el Pozo, el Cupresal, el Invernadero, la Pajarera o el Monumento a la Exposición Hispano- Francesa.

Foto de familia de los patrocinadores del festival Zaragoza Florece. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

La zona gastronómica contará con 20 foodtrucks que ofrecerán propuestas culinarias variadas, desde cocina internacional hasta productos locales y opciones saludables. La Zona Picnic, situada junto al escenario principal y al set de DJs, será de nuevo uno de los espacios más concurridos, un lugar para relajarse, disfrutar de la música y compartir el ambiente del festival.

La programación musical

Las actuaciones musicales y otras actividades se repartirán entre los distintos espacios del Parque Grande, aunque el Escenario Principal (ubicado, como el año pasado, cerca del CDM Perico Fernández (Salduba) será el que acoja a las principales figuras. Entre los nombres confirmados están Vera GRV, Arey, Vreno YG, Mediterráneos, Poetas de Calle, Prospekt Mira, Rosín de Palo, Pared con Pared y La Carrera.

En la Zona Picnic sonará la música de Álvaro Subías, Andrea Arribas, Erik Romero o Hugo Irigoyen, mientras que en escenario de la Escalinata del Batallador se contará con la Asociación de Tango El Garaje, L'Asia, Alma de Cántaro, Lord Beyron y Hotel de Marte.

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En el Puente de los Cantautores podremos escuchar a Jack Wish, Rita Baztán, Jara de Miguel y Aman de Tu. No faltarán tampoco a su cita, pensando en el público familiar, Las Tribus del Parque, Almozandia Teatro y Bombea!.