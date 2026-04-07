Los memorialistas pide claveles para el homenaje a los asesinados en la guerra civil: "Es un caso clarísimo de censura, como con todo lo que huele a memoria histórica"

Desde el año 2009 el cementerio de Torrero de Zaragoza cuenta con un simbólico monumento de homenaje a las víctimas de la guerra civil y la represión franquista. En una estructura espiral se recogen todos los nombres de los fusilados en el camposanto y otros lugares de la comunidad. El espacio se aprobó por unanimidad y desde su construcción ha sido el escenario en el mes de abril de un acto de recuerdo a las personas que sufrieron en el conflicto. Sin embargo, la continuidad de esta costumbre está en peligro por la falta de apoyo por parte de la alcaldesa Natalia Chueca, que desde que comenzó su mandato ha decidido retirar la ayuda que permitía comprar los claveles que sirven como recuerdo simbólico.

La Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón (Armha) ha lanzado una campaña de donación en la que piden a la ciudadanía colaboración para poder adquirir los 3.700 claveles que necesitan para celebrar la ceremonia de este domingo 12 de abril. Por el momento, parece que la cifra mínima ya se ha alcanzado y destacan que el resto de la recaudación se destinará a arreglos florales adicionales o a otras partidas necesarias para su actividad memorialista. Unos fondos que han logrado sin ayuda municipal por tercer año consecutivo. "Es un caso clarísimo de censura, como con todo lo que huele a memoria histórica", denuncia el presidente de la entidad, Enrique Gómez.

La asociación, que convoca a toda la ciudadanía a participar en el homenaje, asegura que sorprende la renuncia del Ayuntamiento de Zaragoza durante toda la legislatura a colaborar con un acto que no supera los 2.000 euros, pues además de las flores en todos estos años habían cedido sillas y un equipo de sonido. "Parece que el espacio público solo lo puede patrimonializar las empresas afines", lamentan.

Em esta edición, el acto contará con la intervención central de Pilar Coloma, graduada en Historia y doctoranda en la Universidad de Zaragoza. Bajo la dirección de la prestigiosa historiadora Ángela Cenarro, Coloma centra su investigación en un colectivo clave y duramente castigado: las maestras represaliadas en Aragón. "Su intervención pondrá voz a aquellas mujeres que, desde las aulas, soñaron con una sociedad más justa y pagaron un alto precio por su compromiso pedagógico y social bajo la dictadura", explica Gómez.

Como lleva sucediendo desde 2009, la jornada estará arropada por una banda sonora "cargada de simbolismo y sensibilidad" con las intervenciones de María Confussion y el coro Libertario de Torrero, cuyas voces "son ya un emblema de la resistencia cultural y la identidad del barrio".

El acto comenzará a las 12.00 de la mañana de este domingo. Tras las intervenciones y la música, los asistentes realizarán la solemne ofrenda floral, que tendrá dos paradas fundamentales: primero en el memorial y espacio de reconocimiento colectivo a todas las víctimas. Y posteriormente en la tapia de fusilamientos, un "lugar de especial carga emocional donde se rendirá tributo directo a quienes perdieron la vida en defensa de la legalidad republicana", según explican desde Armha.