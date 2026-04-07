Una nueva bocatería abre sus puertas en el Casco Antiguo de Zaragoza: "Fan desde ya de sus patatas fritas"
El establecimiento apuesta por un clásico de la gastronomía con un producto cuidado y un pan de calidad
Zaragoza cuenta con una oferta gastronómica de primer nivel que no tiene nada que envidiar a la de otras grandes ciudades. Los cafés de especialidad, hamburgueserías gourmet y locales de cocina urbana han proliferado en los últimos tiempos, aunque junto a estas propuestas más recientes conviven los bares de tapas y restaurantes de toda la vida, con propuestas actuales y renovadas para atraer a los más jóvenes.
Los bocadillos son una de esas propuestas que nunca pasan de moda. Un clásico de la gastronomía que sigue teniendo tirón en la ciudad, con nuevas aperturas que llegan para enriquecer el abanico de opciones y seducir a los paladares más exigentes. Es el caso de una nueva bocatería que ha abierto sus puertas en pleno Casco Antiguo de la ciudad, concretamente en la calle Fray Juan Cebrián 6, La Bokatería.
Una nueva bocatería en pleno Casco Antiguo
Su inauguración, en plena Semana Santa, reunió a un nutrido de amigos e invitados, quien no tardaron en destacar la calidad de la nueva propuesta. "Materia prima de primera, fan desde ya de sus patatas fritas y ojo al bokata de tortilla con criollo", comentó la influencer 'Masqueropa' en una publicación.
La Bokatería se caracteriza por un producto cuidado, rellenos clásicos y pan de calidad. "Aquí se viene a comer bokata. Bocadillos de los de verdad", anuncian en su página web. El establecimiento ofrece una amplia carta que incluye también salchichas, burgers, tostadikas y raciones, tanto para comer ahí mismo como para pedir a través de Whatsapp para recoger en el local.
El horario del establecimiento es lunes, miércoles y jueves, de 18.30 a 00.30; viernes, de 18.00 a 01.30 horas; sábados, de 13.00 a 01.30 horas; y domingos, de 13.00 a 00.30 horas. Los martes permanece cerrado.
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