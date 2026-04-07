Ni el Ayuntamiento de Zaragoza sabe cuándo abrirá el Parque de Atracciones, si es que abre: "Como alcaldesa me disgusta"

El Parque de Atracciones de Zaragoza sigue sin fecha de apertura y ni el propio ayuntamiento ha recibido respuesta sobre la orden de continuidad emitida, que obligaría al concesionario anterior, la familia Morte, a reabrir el rencinto a lo largo de este año después de que la nueva empresa adjudicataria de la concesión, de la que los Morte también forman parte, no haya podido asumir ya la gestión del recinto por diferencias entre los socios. Ante este panorama, la alcaldesa, Natalia Chueca, ha dicho sentirse disgustada y no ha descartado sanciones por haber incumplido las condiciones en las que se firmó el contrato de explotación de estas instalaciones.

"Seguramente", ha dicho sobre la posibilidad de imponer multas en una rueda de prensa en la que la alcaldesa ha insistido en que el Parque de Atracciones no abrirá este año, a pesar de que sí estaba previsto pese a la reforma del recinto, por un conflicto entre privados "ajeno al ayuntamiento". Y es que la empresa Parque de Atracciones de Zaragoza (PAZ), que es la sociedad que utilizaban los Morte para gestionar el recinto desde su creación hace más de 50 años, se ha declarado en preconcurso de acreedores.

La cuestión es que son los Morte también los que han resultado adjudicatarios de la nueva concesión aunque no solos, ya que no tienen capacidad económica. En esta nueva aventura se asociaron con Fenix Entreteinment, un grupo inversor argentino que iba a encargarse de poner músculo financiero a la concesión, donde se habían comprometido a invertir más de 17 millones de euros en los próximos 5 años.

Natalia Chueca, en la rueda de prensa de este martes. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Sin embargo, a la hora de conformar la nueva sociedad, de la que los argentinos tendrían la mayoría de la propiedad (80%) se han producido una serie de desavenencias entre los socios entre otras cuestiones por la situación económica de los Morte. Eso ha hecho que, pese haberlo anunciado, no se haya producido el traspaso de un gestor a otro, motivo por el cual el consistorio envió una orden de continuidad a los anteriores concesionarios para evitar el cierre del recinto.

Dicho esto, la alcaldesa ha reconocido que el ayuntamiento no ha recibido respuesta a esa orden de continuidad enviada, que obligaría a los Morte a abrir no solo la zona destinada a eventos sino también las atracciones. "Eso es lo que les hemos solicitado pero veremos si primero son capaces de cumplir primero con sus compromisos", ha dicho la alcaldesa. Es decir, que cabría la posibilidad de que el Parque de Atracciones abriera esta primavera pero solo para acoger las comuniones ya contratadas y evitar así incumplir compromisos firmados. En ese caso, el ayuntamiento estudiaría si da por cumplida o no la orden de continuidad. "Paso a paso. Vamos a ver primero si son capaces de cumplir con sus compromisos", ha dicho.

"Facilitar el traspaso"

En estos momentos, el ayuntamiento está instando a las partes para que se pongan de acuerdo de cara a conformar esa sociedad que debe coger las riendas de la nueva concesión y cumplir así con las nuevas condiciones del contrato, que incluyen subidas en el canon que deben pagar al ayuntamiento y el compromiso de invertir 17 millones de euros en novedades durante los próximos años. "Queremos facilitar el traspaso en lugar de complicarlo más", ha pedido.

No obstante, Chueca no ha negado la posibilidad, todavía remota, ha confiado, de que tengan que extingir la nueva concesión y se tenga que licitar de nuevo el contrato, lo cual permitiría al ayuntamiento quedarse con los 600.000 euros que las partes aportaron de fianza. Hay que recordar de todas formas que la oferta que resultó adjudicataria fue la única que se presentó al concurso público.

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Sobre la plantilla, la alcaldesa también ha pedido esperar para ver si los Morte pueden cumplir con la orden de continuidad y, al menos, poder acoger las comuniones contratadas. En caso de que se extinguiera la empresa "habría que estudiar jurídicamente" cómo subrogar a los 81 trabajadores del recinto.