Smopyc se adelanta al futuro en Zaragoza: innovación, demostraciones en vivo y jóvenes protagonistas

Smopyc se enfrenta al reto de comenzar a construir un mundo más sostenible. Y lo hace bajo la premisa de atraer a los jóvenes. Del 15 al 18 de abril, la Feria de Zaragoza acogerá el Salón Internacional de Maquinaria de Obras Públicas, Construcción y Minería, un encuentro profesional de referencia en el sur de Europa. La organización vuelve a sorprender con la recuperación de la zona de demostraciones en exterior, donde se podrá ver maquinaria en funcionamiento en condiciones reales, algo que siempre resulta fascinante tanto para profesionales como para visitantes curiosos.

El acto de presentación ha tenido lugar este martes en la Cámara de Comercio de Zaragoza con la presencia de Jorge Villarroya, presidente de Feria de Zaragoza, Rogelio Cuairán, director general, y Arancha Morquecho, jefa del área industrial de Feria de Zaragoza.

Los tres han incidido en que Smopyc no es solo exposición de maquinaria. Es un espacio de innovación, conocimiento y talento. La edición 2026 contará con 1.046 marcas de 32 países, una superficie de 107.383 metros cuadrados y un completo programa de jornadas técnicas, demostraciones en vivo y actividades orientadas a los jóvenes.

Uno de los ejes principales es la atracción de nuevo talento. El viernes 17, 250 estudiantes de Cuarto de Secundaria visitarán la feria para descubrir de primera mano las oportunidades que ofrece el sector, que pueden ir desde operarios de maquinaria hasta ingenieros de minas. Además, y para acercarse aún más a los profesionales del futuro, Smopyc ha establecido acuerdos con creadores de contenido especializados en construcción, minería y maquinaria, quienes informarán y debatirán sobre el sector a través de sus redes sociales y se sentarán con los asistentes en una interesante mesa redonda.

Innovación, tecnología y sostenibilidad

El pabellón 9 de la Feria de Zaragoza, dedicado a la innovación, reunirá a fabricantes, centros tecnológicos y asociaciones para mostrar soluciones disruptivas en automatización, eficiencia y sostenibilidad. Este es otro de los puntos de interés. Entre las novedades que se podrán ver destacan las palas cargadoras autónomas, los camiones propulsados por hidrógeno e impresoras verticales para fachadas. Además, se celebrará la segunda competición de futuros profesionales de maquinaria de elevación, impulsando el relevo generacional.

“Hemos querido mirar hacia el futuro con iniciativas que ponen en valor la innovación, el relevo generacional y las nuevas formas de comunicación. Queremos acercar el sector a los jóvenes”, ha apuntado durante su intervención Morquecho.

Imagen de una edición anterior de Smopyc. / ANGEL DE CASTRO

La vuelta de la zona demo y del área exterior permite ver las máquinas en funcionamiento, algo clave para entender la tecnología que impulsa el sector. Este espacio aporta un valor añadido enorme, especialmente para los jóvenes que quieren conocer la maquinaria de manera práctica y directa.

“Nos encontramos ante un sector en plena transformación, marcado por la digitalización, la sostenibilidad y la innovación tecnológica. Smopyc se posiciona como un aliado estratégico: escuchando al sector, anticipándose a sus necesidades y ofreciendo soluciones. Esta feria es presente, pero sobre todo es futuro”, ha afirmado Villarroya.

Smopyc combinará negocio, innovación y talento, con un claro enfoque hacia los jóvenes y el futuro del sector. Serán cuatro días en los que Zaragoza se convertirá en el epicentro de la maquinaria, la tecnología y las oportunidades profesionales. Todo apunta a una edición más ambiciosa, más práctica y orientada a generar negocio y contactos profesionales.

Por su parte, Cuairán ha presentado el crecimiento de las cifras de un certamen que se estructurará en nueve pabellones, permitiendo recorrer de manera ordenada siete sectores: movimiento de tierras, elevación, perforación, áridos y hormigón, componentes, repuestos y accesorios, equipos auxiliares y vehículo industrial.

Concurso de novedades

En el marco de Smpyc, como ha informado Feria de Zaragoza, se celebrará el Concurso de Novedades Técnicas, uno de los reconocimientos más prestigiosos, que distingue las soluciones más innovadoras desarrolladas por empresas expositoras. Las propuestas han sido evaluadas por un jurado independiente y se han concedido en cinco categorías que reflejan las principales líneas de innovación tecnológica del sector.