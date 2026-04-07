Se traspasa una popular pastelería en el parque Miraflores de Zaragoza: ¨Emprendes con mucha ilusión pero la vida cambia¨

Durante 11 años, el olor a bizcocho, pan y tartas caseras ha formado parte del día a día de Pastelería Paola, una pequeña panadería y repostería situada en el parque Miraflores de Zaragoza. Un negocio nacido casi por casualidad, pero sostenido con vocación, esfuerzo y dedicando el mayor tiempo durante más de una década. Ahora, su propietaria, María Belén Ranera, ha tenido que tomar una decisión difícil: cerrar sus puertas y traspasar el negocio.

El proyecto comenzó cuando la empresa en la que trabajaba María Belén, cerró y, en lugar de buscar cualquier trabajo, decidió apostar por aquello que siempre le había gustado: la cocina. "Siempre me había gustado la pastelería. Hacía tartas para mis hijos, magdalenas… En mi familia siempre hemos estado metidas en la cocina", explica. Por eso, decidió formarse en un ciclo de pastelería y, poco después, surgió la oportunidad de poder emprender su sueño en este local.

Lo que al principio era ilusión y motivación se convirtió, con los años, en una rutina que estaba marcada por largas jornadas y tener que estar disponible constantemente. Al ser autónoma, la flexibilidad tenía un doble filo, ya que eres tu propia jefa, pero también una responsabilidad absoluta. "Al final mandan los clientes y el propio negocio", señala.

Repostería de la panadería Paola / Carla Rodríguez

A lo largo de este tiempo, Pastelería Paola ha logrado hacerse un hueco en el barrio, siendo un sitio muy frecuentado tanto por los vecinos de la urbanización zaragozana como por las familias de un colegio cercano, que acuden para comprar tanto pan, como dulces, postres, bebidas frías y picoteo. Sin embargo, el paso del tiempo ha traído cambios vitales para su dueña que le han hecho replantearse seguir adelante con el establecimiento.

El suceso que empezó a germinar esta decisión fue el no haber podido estar presente en el nacimiento de su nieta. Además, su hija se fue a vivir fuera. La distancia y la falta de tiempo empezaron a pesar mucho. Además, ser autónoma en el pequeño comercio también implica limitaciones difíciles de gestionar.

María Belén en su pastelería de Miraflores / Carla Rodríguez

Según María Belén, la falta de personal de sustitución, los horarios que dependen de la clientela y el no poder desconectar, se convierte en un reto. "Me pudieron sustituir dos días, pero no más. Los pequeños negocios no tenemos disponibilidad de desplazarnos". afirma.

Pese a estas dificultades, también cuenta que hay muchos aspectos de su experiencia como empresaria que han sido positivos, como el trato humano con la clientela y los propios trabajadores –ha llegado a tener hasta dos empleados–, con los que ha mantenido un gran compañerismo.

La pandemia no afectó negativamente al negocio. Durante los meses más duros, el comercio local se vio reforzado por el consumo de proximidad. Sin embargo, señala que la subida de precios en los últimos años sí ha reducido el consumo "Las economías están más ajustadas, y la gente no se gasta tanto".

Ahora, a sus 51 años, la propietaria de Pastelería Paola se plantea darle un nuevo giro a su vida y afrontar una nueva etapa marcada por la incertidumbre laboral, pero también por la convicción personal, ya que volver al mercado laboral será un momento complicado pero "mejor tarde que nunca".

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Distintos tipos de repostería dulce y salada de la pastelería / Carla Rodríguez

Para María Belén, en lugar de considerar el cierre como un fracaso, lo entiende como una decisión complicada pero necesaria: "Emprendes con mucha ilusión, pero la vida cambia". Mientras espera poder traspasar su negocio, sigue al frente de su mostrador igual que el primer día para que sus clientes puedan seguir disfrutando de su delicioso pan y repostería recién hecha.